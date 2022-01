Pablo Iglesias se ha salvado de la imputación por un delito de daños informáticos después de que la Policía Científica entregase al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un informe «no concluyente». El documento certificaba que el contenido de la tarjeta telefónica de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham es inaccesible, lo que imposibilita determinar de manera científica cómo se destruyó la Micro SD. Aunque existen indicios más que suficientes de la autoría de Iglesias, ante la falta de pruebas se aplica el principio dubio pro reo (esto es «en caso de duda, a favor del acusado»). Sin embargo, de lo que no se librará el ex secretario general de Podemos es de ser investigado por un presunto delito de denuncia falsa por inventarse ser víctima de unas supuestas «cloacas del Estado», según fuentes consultadas por este periódico.

Según ha podido saber OKDIARIO, la Audiencia Nacional se inhibirá a favor de los juzgados de Alcorcón, donde la podemita interpuso la denuncia inicial tras extraviar su teléfono móvil en un centro comercial de esta localidad madrileña a finales de 2015, para que investigue a Iglesias por un delito de acusación o denuncia falsa o simulación de delito, debido a que «es el órgano competente», según fuentes consultadas.

García-Castellón atribuyó, en línea con la Fiscalía, este delito a Iglesias en la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo a raíz de la declaración del ex coordinador jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, que desveló que el líder de la formación morada urdió un montaje judicial para convertirse en falsa víctima de unas supuestas «cloacas del Estado» y utilizó esto para frenar la sangría de votos durante los comicios de 2019.

La declaración de este testigo fue clave en esta causa. El abogado señaló que Iglesias creó «un gabinete de crisis» formado junto a Irene Montero, Rafael Mayoral y Juanma del Olmo para el montaje judicial del caso Dina-Iglesias, en el que se investiga el más que dudoso robo del teléfono móvil de la ex asesora, que el calificó de «patraña».

El delito de denuncia falsa al que se enfrenta Iglesias está recogido en el apartado segundo del artículo 456 del Código Penal. Este ilícito está castigado con penas de: prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito grave; multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito menos grave; o multa de 3 a 6 meses, si se imputara un delito leve.

El juez citará a Dina Bousselham

El instructor antes de culminar la investigación abierta en la Audiencia Nacional citará en calidad de testigo a la joven marroquí Dina Bousselham para preguntarle si perdona Iglesias por el delito de revelación de secretos con agravante de género. Este último hecho delictivo depende del perdón de la afectada, que ya se ha pronunciado al respecto en varios escritos remitidos al juez en los que ha salido en defensa de su jefe.

Además, el juez también llamará a declarar a la ex pareja de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, y al ex director adjunto operativo de la Policía (DAO) Eugenio Pino.

La tarjeta de Dina

Pablo Iglesias recibió del dueño de la extinta Interviú, Antonio Asensio, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham el 20 de enero de 2016. El ex vicepresidente comprobó en la redacción de la revista de investigación que la tarjeta almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de su ex asesora en el Parlamento Europeo. «Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015», subrayó el juez en un escrito.

Cuando Pablo Iglesias le devolvió la tarjeta a su propietaria estaba inoperativa. Por tanto, señaló el magistrado que «la única explicación posible» para entender por qué la tarjeta de Bousselham está destruida es que «los daños se causaran mientras estaba en poder del ex líder de Podemos».