La Justicia paraliza el permiso del Ayuntamiento de El Escorial para la exhumación de Franco

El juez ordena la suspensión cautelar del informe del Ayuntamiento de El Escorial que admitía las actuaciones urbanísticas para exhumar a Franco.

Nuevo revés al Gobierno de Pedro Sánchez en sus planes para exhumar a Franco.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid ha ordenado “la medida cautelar urgente de suspensión del informe preceptivo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial”, de fecha 26 de noviembre de 2018, “por el que se declaran admisibles las actuaciones urbanísticas remitidas por el Ministerio de Justicia” para la exhumación del dictador.

Dichas actuaciones consistían, como se detalla, en el “levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco, su traslado a otro lugar, y formalización de muretes para el apoyo del forjado del hueco excavado mediante la colocación de rasillones y capa de compresión, todo ello en el interior de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”. El Consistorio dispone ahora de un plazo de tres días para presentar alegaciones.

El Consistorio, que gobierna la plataforma ‘Vecinos por San Lorenzo’, adaptó esos trabajos a la consideración de obra menor, como determinó Patrimonio Nacional, para la concesión de la correspondiente “licencia de obra”.

Según el Catálogo de bienes protegidos del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, al que tuvo acceso OKDIARIO, el Valle de los Caídos tiene reconocido, en la Ficha urbanística I-40, un grado de protección integral global que limita las intervenciones en el conjunto monumental “únicamente” a permisos para “obras de rehabilitación y mantenimiento, siendo necesario para el resto de las obras la elaboración de un Plan Especial que valore el impacto de las obras e instalaciones que se pretendan; el citado Plan Especial podrá contemplar actividades no ligadas al medio natural las cuales no podrán localizarse de no aprobarse éste”.