La Operación Campamento abre otra brecha de Sánchez con Podemos: «No queremos que Robles especule»

La Operación Campamento provoca otra división en el Gobierno. El presidente Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo en el Debate del Estado de la Nación el desbloqueo de este plan urbanístico. Sin embargo, Podemos ha empezado a maniobrar para tumbar esa promesa. La responsable morada en asuntos de vivienda ha acusado a Margarita Robles, ministra de Defensa, departamento que tienen la propiedad de los terrenos, de «especular» con esta operación urbanística en Madrid.

Todos los partidos del Ayuntamiento de Madrid han celebrado el anuncio de Sánchez. Junto a la Operación Chamartín, ahora renombrada como Madrid Nuevo Norte, Campamento es la otra gran brecha urbanística de la ciudad que queda por urbanizar. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha dirigido una carta de inmediato a Sánchez para saber quiénes serán los interlocutores del Gobierno para agilizar la operación. Sin embargo, un partido que no tiene representación en el Pleno de Cibeles ha saltado para tratar de boicotear el plan.

La diputada regional de Podemos Alejandra Jacinto, conocida por ser la activista contra los desahucios que hizo un escrache a Begoña Villacís embarazada de su tercera hija, lleva la voz cantante. «Siguen faltando medidas concretas en materia de vivienda para arreglar el problema de los altos precios de la vivienda en Madrid. No vale la Operación Campamento. No vale que Margarita Robles venda los cuarteles y especule con el suelo para conseguir un 60% de vivienda de protección oficial, que no vivienda pública, que no es lo mismo», ha espetado.

Jacinto ha cargado contra el anuncio: «No es la manera», ha dicho tajante. «Parece que prefieren optar por especular y con lo que consigan, con lo que ganen, comprar más carros de combate», critica, en clara alusión a Margarita Robles.

Visión aérea de la Operación Campamento.

La parlamentaria de Podemos dice que «lo mismo ocurre con los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel». «Ahí el suelo es público, prácticamente al 95%. Pero si ese suelo público lo subastas y metes en el ajo a promotoras y constructoras privadas, al final lo que haces es acabar perpetuando el sistema especulativo y el viejo modelo».

Ley

«Además, los beneficios que se obtengan de la Operación Campamento no van a ir a la Caja Común de Hacienda, se van a quedar en Defensa, un privilegio que sólo se le permite a este Ministerio. Explica una de las causas de la desinversión con el terreno. Lo que hace falta es dejar de marear la perdiz de una vez por todas y aprobar una ley de vivienda que sea garantista». Jacinto aprovecha para presionar con su ley de vivienda que apuesta por intervenir el mercado inmobiliario. «Es la ley que lleva años exigiendo el movimiento por el derecho a la vivienda. Una ley que baje los precios del alquiler de forma eficaz, como demuestra la ley catalana, una ley que frene los desahucios sin alternativa habitacional y una ley que garantice un verdadero parque de vivienda público».

La diputada destaca avances positivos de Sánchez en el Congreso, pero pone en el disparadero la relativa al ladrillo. «Impuestos a las eléctricas, a las entidades financieras. Nuevas becas y gratuidad en el transporte público son medidas indispensables que no hubieran sido posible sin el tesón y el compromiso de Unidos Podemos en el Gobierno de coalición. Pero siguen faltando medidas concretas en materia de vivienda».