El viernes cumplió 30 años. El sábado, Begoña L.V.A. salió a celebrarlo con sus amigas en Vitoria, su ciudad natal. Fueron primero a un concierto y después de fiesta. Jamás pensó que la noche iba a terminar como terminó, con una paliza de cuatro menas de origen magrebí destrozándole la cara a puñetazos.

Begoña relata a OKDIARIO cómo ocurrieron los hechos. Al filo de las 4 de la mañana estaba volviendo a su domicilio familiar, en la calle Salvatierrabide, en el barrio de El Batán de la capital alavesa, caminando sola cuando notó que alguien le seguía. «Sin previo aviso, por la espalda, con el rostro semicubierto con capuchas y al grito de ‘¡vamos a destrozarte esa cara de guapa que tienes!’, los cuatro se abalanzaron sobre mí para golpearme», rememora.

«No recuerdo si me tiraron ellos al suelo o me caí, pero acabé ahí hecha un ovillo para protegerme mientras me daban puñetazos en la cara y yo sólo podía pensar ‘¡que paren, que paren, que paren!’», explica. «No tengo absolutamente ninguna duda de que eran árabes y muy jóvenes, no llegaban a los 18 años. Vamos, los menas que están ahora mismo aterrorizando a todo el mundo», agrega.

En un momento dado reconoce que tuvo «un momento de lucidez» y empezó a gritar «¡Papá estoy aquí, papá estoy aquí!», para que los agresores pensaran que su padre estaba ahí. La táctica de Begoña surtió efecto y éstos salieron huyendo»ipso facto».

La joven quedó tirada en la calle rodeada de un charco de sangre y totalmente desorientada, pero logró ponerse en contacto con su padre y mandarle la ubicación con el teléfono móvil para que la fuera a buscar. Una vez en el hospital, la trataron las numerosas contusiones, todas ellas en la cara, aunque «gracias a Dios» no llegaron a romperle nada. Tampoco le robaron ni intentaron agredirla sexualmente «era odio, tenían rabia y querían darme donde se viera porque en su cultura no les parece bien que una mujer salga y vaya sola por la calle», apunta.

Una vez le dieron el alta hospitalaria, Begoña interpuso la correspondiente denuncia ante la Ertzaintza. Aunque reconoce haberse sentido en todo momento arropada por la policía autonómica, la esperanza de que los agresores finalmente paguen por su crimen se le antoja pequeña.

«Parece que los menas son intocables. Muchos son reincidentes, campan a sus anchas y aunque cometan delitos no les mandamos a su país», lamenta, al tiempo que crítica las abultadas subvenciones que, especialmente el Gobierno vasco, da a estos menores extranjeros no acompañados. «Pues claro, ¿cómo no se van a venir aquí?», manifiesta.

En este sentido denuncia que son muchos los medios de comunicación que se han hecho eco del suceso pero omitiendo u ocultando todo lo posible la nacionalidad de los agresores. «¿Por qué les protegen? ¿De qué tienen miedo?», se pregunta. «Si me hubieran pegado cuatro madrileños o cuatro andaluces o cuatro guardias civiles, se diría. Y aquí dicen ‘cuatro jóvenes’, cuatro jóvenes no, cuatro jóvenes magrebíes, hay que llamar a las cosas por su nombre», sentencia.

Una de las personas que ha ocultado la procedencia de los agresores es la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien, aunque no se ha puesto en contacto con la víctima, ha escrito un mensaje en sus redes sociales condenando lo sucedido.

Todo mi apoyo a la mujer que ha sufrido esta noche una agresión machista en Vitoria y condena a los agresores. Ninguna mujer debería tener miedo de volver sola a casa. Seguiremos trabajando para garantizar que la calle y la noche también sean nuestras. pic.twitter.com/NpKX21eVkc — Irene Montero (@IreneMontero) October 25, 2021

Los que sí se han puesto en contacto con Begoña son el presidente de Vox, Santiago Abascal, así como la diputada del Partido Popular Beatriz Fanjul, que le han mostrado todo su apoyo y solidaridad. También en sus redes sociales.

Otra vez. Esos desalmados eran magrebíes. Y destrozaron la cara de la joven por no llevar el rostro cubierto Y el PNV con medias tintas. Hace tiempo que convertisteis nuestra tierra en el paraíso de las paguitas para inmigrantes ilegales. Hoy las mujeres sufren las consecuencias https://t.co/Z7ngmEuwBu pic.twitter.com/7OVYPnjYka — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 25, 2021

Esto está sucediendo con más frecuencia los fin de semanas en el País Vasco. Y no podemos permanecer callados. Sorprende cómo la noticia calla sobre la identidad de los agresores. Begoña, tienes todo nuestro apoyo, ni una más. pic.twitter.com/J3y5SJ0o5I — Bea Fanjul (@bea_fanjul) October 25, 2021

«Le podría haber pasado a cualquiera, ha sido a mí porque pasaba por ahí, pero el día de mañana le puede pasar a mi vecina de 15 años. No puede ser que vayamos por nuestra propia ciudad con miedo. Yo tengo el derecho de ir sola por la calle sin que me destrocen la cara cuatro magrebíes», concluye.

Begoña señala a este periódico que ha querido dar voz a lo que le ha sucedido para que ninguna otra persona tenga que pasar por algo así y que las autoridades tomen las medidas que tengan que tomar para evitarlo.