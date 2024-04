OKDIARIO ‘caza’ a 14 menas del piso de lujo de Castellana en un chalet de Alcalá de Henares

Los menas del centro de acogida de menores de la Comunidad de Madrid dejaron el piso en el que llevaban más de dos años en pleno Paseo de la Castellana. Ahora, se han mudado a un chalet adosado en una urbanización de Alcalá de Henares. Concretamente, se trata de una tranquila urbanización donde los vecinos nunca han tenido ningún problema de este tipo. La calle se llama Josep Pla, ubicada en el extremo norte del barrio.

Esta zona está a escasos metros del campus universitario de Alcalá de Henares, donde –además– hay varias residencias de universitarios. OKDIARIO se ha acercado a la zona para ver ahora qué opinan los vecinos de este tranquilo barrio. «Salen por la noche y se ponen ahí en su puerta varios», explica una de las vecinas señalando directamente a la puerta de la casa donde estos menores residen. «No hemos elegido esto, nosotros no queremos esto», expresa otro vecino indignado con la situación.

Los residentes de la zona se enteraron de que podían ser los menores tutelados de Castellana precisamente por una noticia publicada en este periódico. Salieron de Castellana a las 12:00 horas del mediodía y llegaron a su urbanización a las 14:00 horas aproximadamente. Fue precisamente una de las cuidadoras de la ONG Arquisocial quien confirmó a una de las vecinas que estos chicos venían de Castellana. Esta vecina recibió la explicación tras quejarse por el ruido que estaban haciendo.

«Ahora acompaño a mi hija a todos lados, pero claro, esa tampoco es la solución», aclara otro vecino alarmado. Otro problema que comentan a OKDIARIO, es la situación en la que están viviendo los 14 adolescentes en el chalet. «Esa casa no tiene siete habitaciones, al no ser que lo tengan regularizado, que no creo», apuntan con ciertas dudas acerca de cómo están alojados. «Estarán en la buhardilla o a saber», añaden.

Todo el que vive cerca de la zona sabe de la existencia de esta reciente casa de acogida. «Nos han dicho que estarán como mínimo 3 años, pero vamos a hacer lo necesario para que sea menos», expresan. «Una chica de la ONG ya ha avisado a alguna persona del barrio que puede llegar algún chico que sea más conflictivo», dice desesperada otra de las vecinas que pasea por la zona.

Los patinetes en el suelo o en las hierbas que rodean la urbanización son frecuentes. «Ya he mandado varios vídeos de cómo están tirados por el suelo», a lo que añade: «Nos dijeron que les habían prohibido usarlos, pero se ve que ahora de nuevo los están cogiendo». Los vecinos, asustados por la situación que tienen que afrontar, indican a este periódico que también hay una zona de edificios en construcción donde se les ha visto por las noches. «No sabemos qué harán ahí, pero se les ha visto por esos edificios varias veces».

Uno de los menores –al ser preguntado por este periódico– sobre si vivía en el centro de acogida de esa calle, lo negó. Tras cinco minutos fue grabado entrando al centro y haciendo gestos a la cámara. Lo mismo hizo otro joven que iba con un patinete cerca del chalet adosado. Ahora, los vecinos están intentando hablar con el Ayuntamiento de Alcalá para ver si pueden poner algún remedio a este problema.