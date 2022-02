El Partido Popular lanza una ofensiva parlamentaria después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, impidiese el voto presencial a uno de sus diputados, Alberto Casero, durante la votación de la reforma laboral. Casero ejerció el voto telemático pero asegura que por un fallo informático se registró en sentido contrario, es decir, un ‘sí’ a la iniciativa del Gobierno, en contra del criterio de su partido. El Pleno del Congreso ratificó este jueves el decreto ley de la reforma laboral gracias a que Casero votó a favor de la convalidación. La norma salió adelante por 175 votos frente a 174.

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado a Batet la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces y el partido tiene mayoría para que este órgano se convoque, por lo que Batet no podrá negarse, como sí ha hecho con la Mesa del Congreso.

El PP acusa a Batet de «vulnerar a sabiendas el derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución al impedir a un representante del pueblo español emitir un voto que reflejara su voluntad».

Asimismo, tachan su actitud de «abiertamente irregular» y recuerdan que supone un incumplimiento del artículo 82 del propio reglamento del Congreso y de la resolución de mayo de 2012.

«La pertinaz negativa a convocar la Mesa de la Cámara, arrogándose unas facultades que no le corresponden y, fundamentalmente, la vulneración del Estado de Derecho y de nuestro sistema democrático al proclamar el resultado de una votación que no se corresponde con la expresión de la voluntad de la Cámara, obliga a los representantes de los distintos grupos parlamentarios a reclamar de la presidenta las oportunas responsabilidades y que adopte las decisiones necesarias para revertir la situación irregular en la que no se vela por el derecho del diputado provocada por ella misma», argumentan los populares.

Por ello, «transcurridas ya más de 24 horas sin que la Presidencia haya respondido ni realizado actividad alguna en el sentido solicitado, con evidente desprecio a representantes de la soberanía nacional, y ante la no convocatoria y celebración de la Mesa del Congreso», el PP solicita la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces «para adoptar las decisiones que procedan en relación con los hechos acaecidos».

Mesa del Congreso

El PP mueve así ficha después de que Batet se haya negado a convocar la Mesa del Congreso, el máximo órgano de gobierno de la Cámara.

En distintos escritos, el partido se reafirma en que se vulneró el derecho al voto de Casero e insiste en que Batet incumplió la resolución de la Mesa sobre el voto telemático por no convocar a este órgano cuando se le comunicó la «anomalía» en el voto del diputado.

Además, recalcan que, en contra de lo manifestado por Batet ante el propio Pleno del Congreso tras la votación del decreto, la Mesa no pudo analizar esa «anomalía» ante de la votación porque no se reunió.