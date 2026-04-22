Ofensiva del PP a 13 ministros por las «dudas razonables» sobre la ejecución de los fondos europeos

El Partido Popular ha lanzado una ofensiva parlamentaria a 13 ministros del Gobierno de Pedro Sánchez después de considerar que hay «dudas razonables» sobre el grado real de ejecución de los nuevos compromisos de fondos europeos Next Generation y a falta de tan solo seis meses para el fin del programa de ayudas de la Unión.

Los populares denuncian que 12 de los 22 ministerios se encuentran por debajo del 32% de los pagos realizados. Por esta razón, el grupo parlamentario popular interrogará y exigirá explicaciones a partir de este jueves al vicepresidente Carlos Cuerpo en la Comisión Mixta para la Unión Europea sobre lo que considera el PP «datos alarmantes».

Unos datos que «solo confirman la pésima gestión de una cantidad ingente de dinero que la Comisión Europea aprobó para transformar la economía española, y que el Ejecutivo no ha sabido aprovechar», critican.

En el PP denuncian que, a cuatro meses para cumplir los hitos y objetivos, el Gobierno «tiene aún pendientes 221 compromisos», es decir, el 47% del total. Por eso apuntan a que «existen dudas de que el Gobierno cumpla con sus compromisos, teniendo en cuenta que en cinco años ha cumplido tan solo con el 53% del Plan».

«El gobierno tiene que ejecutar antes del 31 de agosto 32.000 millones de euros –el 40% de todas las transferencias no reembolsables– cuando en 5 años solo ha sido capaz de ejecutar 47.853 y 6.366 millones de euros de préstamos», afean.

Más de 160 millones de euros

Los fondos europeos asignados a España alcanzaban los 163.014 millones de euros. Sin embargo, en la última adenda de diciembre 2025, «el Gobierno renunció a 60.454, eliminó 17 leyes y redujo las inversiones en más de 10.000 millones», recuerdan.

Entre las medidas rebajadas están políticas que el PP entiende como «fundamentales» en materia de vivienda, digitalización o cambio climático.

Sobre la vivienda, se pasó de la renovación o mejora de más de medio millón de viviendas (576.000) a 36.685 certificados energéticos. Sobre digitalización y en concreto el Kit Digital, que en un principio beneficiaría a 2,5 millones de empresas y autónomos, ha beneficiado a 865.000 pymes, «lejos de la meta», puntualizan los populares.

En cambio climático, «han renunciado a 3.500 M€ las inversiones» y en políticas como los PERTE, se ha reducido en un 40,4% la inversión, pasando de 42.480 millones a tan solo 25.314 millones.