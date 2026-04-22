Ester Muñoz ‘felicita’ a Cuerpo: «Viendo cómo han acabado las manos derechas de Sánchez, mejor le doy el pésame»

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, se ha dirigido a Carlos Cuerpo para felicitarle, irónicamente, por ser nombrado recientemente «vicepresidente de la corrupción». La dirigente del PP ha preguntado a Cuerpo «por qué aceptó» el puesto y ha asegurado que es «casi mejor darle el pésame» viendo que sus antecesores como mano derecha de Sánchez acabaron «dos en prisión» y una, María Jesús Montero, «exiliada en Andalucía para perder por él».

«Yo tendría que comenzar dándole la enhorabuena, ha conseguido usted escalar hasta la vicepresidencia del Gobierno», ha iniciado Muñoz, en su intervención en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. «Aunque claro, viendo cómo han acabado las manos derechas del señor Sánchez, dos en prisión y una exiliada en Andalucía para perder por él, casi mejor le doy el pésame», ha continuado la portavoz del PP.

Después de muchas sesiones enfrentándose, dialécticamente, a María Jesús Montero, la dirigente del PP es ahora rival de Carlos Cuerpo, al que ha preguntado, tras afirmar este días atrás que se sentía «completamente indignado por la corrupción», si le indigna «que un ministro de Transportes de este Gobierno esté en prisión» o «los amaños de contratos que están siendo investigados por la Justicia de algunos ministerios de este Gobierno».

Asimismo, ha cuestionado a Cuerpo si «le indigna que una empresaria haya acreditado ante el Tribunal Supremo que llevaba bolsas con dinero negro a Ferraz», en referencia a Carmen Pano, o si, hablando de Begoña Gómez, «le indigna que la mujer del presidente del Gobierno se haya aprovechado de ser la mujer del presidente del Gobierno para sus negocios».

«Señor Cuerpo, si a usted todo esto le indigna, como a cualquier ciudadano, ¿por qué aceptó usted ser el vicepresidente de toda esta corrupción?», ha finalizado Ester Muñoz, aplaudida por su bancada en este encuentro con Carlos Cuerpo en el Congreso de los Diputados.