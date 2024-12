El Gobierno de Pedro Sánchez gastará 120.000 euros, impuestos incluidos, en la creación de una plataforma para la realización de los nuevos cursos obligatorios para poder tener perros. Estas clases forman parte de la norma impuesta por Podemos a mediados de 2023, conocida como Ley de Bienestar Animal, que obliga a los dueños a formarse en la «tenencia responsable» de animales.

La Subsecretaría de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de la cartera de Pablo Bustinduy ha publicado recientemente una licitación para el «servicio de asistencia técnica para la adaptación virtual y testeo de un programa formativo sobre tenencia de perros».

Esta medida responde a la norma que impulsó el partido de Ione Belarra en septiembre de 2023, en la que se exige que «las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización de un curso de formación para la tenencia de perros». Es decir, que para tener un animal doméstico habrá que asistir de forma previa a una suerte de clases de formación.

Tal y como establece la norma, el curso será gratuito para el ciudadano, pero el precio del desarrollo de la página web en la que estarán disponibles las clases corre a cuenta del Gobierno. Concretamente, el Ejecutivo ha valorado el coste, con impuestos incluidos, en 121.869,87 euros.

Una vez que el ciudadano apruebe el curso tendrá carácter perpetuo, es decir, que valdrá para ese perro y los siguientes que se posean. El temario incluirá, según las primeras indicaciones desde el Ministerio de Derechos Sociales, las cuestiones que deben plantearse antes de tener un perro, los cuidados del mismo, su integración en la sociedad y las responsabilidades que conlleva tenerlo. Por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que establece la ley durante los años de vida del can.

Prohibido dejar a los perros con la correa a las puertas de las tiendas

En esos cursos se comunicará que los perros no se pueden dejar en vehículos cerrados o con la correa a las puertas de las tiendas sin supervisión. También que no podrán deambular por las calles sin que alguien esté al cuidado de ellos. Otro de los apartados será que las mascotas que por tamaño u otras razones no puedan estar en el interior de la vivienda, tendrán obligatoriamente habitáculos específicos acordes a sus dimensiones para resguardo del mal tiempo. Y, entre otras cosas, se incidirá en que un animal de compañía no puede quedarse solo tres días seguidos. En el caso específico de los perros, el margen de tiempo es de un máximo de 24 horas.

El Real Decreto 209/2024 que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, recoge que la cartera será la encargada de «las medidas de difusión necesarias en el ámbito estatal para que la sociedad conozca y respete los derechos de dichos animales y su protección». En ese sentido, ha puesto en marcha «un programa de formación amplio orientado a varios colectivos implicados en el campo de la protección y el bienestar animal, así como en la prevención del maltrato y el abandono de animales».

«Contenidos teóricos y prácticos»

El citado curso del Gobierno se dividirá «en un número de acciones formativas concretas que incluyan los contenidos teóricos y prácticos». El objetivo es «adquirir las competencias necesarias vinculadas con la tenencia responsable de perros», tal y como recoge el pliego de prescripciones técnicas de la contratación.

El Gobierno no sólo contratará una empresa para la creación de este programa, sino también adquirirá sus servicios para poner a prueba los cursos. Lo hará «a través de prototipos realizados con personas usuarias finales». Todo ello para «determinar si el programa formativo diseñado cumple con las características adecuadas para satisfacer las necesidades previstas».

Concretamente, el pliego de prescripciones técnicas establece varios objetivos específicos para ese contrato: