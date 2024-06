Un obsesionado Puente vuelve a insultar a Ayuso insinuando que es ‘tonta’: «Hasta ella puede entenderlo»

Óscar Puente no deja pasar ni un solo acto sin mentar a Isabel Díaz Ayuso. El ministro de Transportes ha intentado ridiculizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, dejando caer, en el mitin de los socialistas de cara a las próximas elecciones europeas, que la inteligencia de Ayuso es más bien ‘justita’. Puente ha afirmado que el leitmotiv de estos comicios es bastante sencillo. «Vamos, que lo entiende hasta Ayuso», ha querido ironizar -sin gracia- en un nuevo ataque hacia la presidenta.

«Motosierra, recortes y egoísmo o solidaridad y transformación», esta es la dicotomía a la que, según Puente, se enfrentan los votantes el próximo 9 de junio. Pero no se ha quedado ahí. Para encender a los participantes del mitin central de campaña celebrado en Valladolid -en el que también ha participado Pedro Sánchez-, el ministro de Transportes ha tenido que sacar a Ayuso a la palestra, como una maniobra ya recurrente para obtener cierto protagonismo. «Es tan fácil como eso. Hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid puede entenderlo», ha jaleado.

No es la primera vez que Puente tiene que hacer referencia a Ayuso para rascar un poco de protagonismo. Tras acusar de drogadicto al presidente de Argentina, Javier Milei, el ministro de Transportes tachaba de alcohólico a un «asesor del PP», por tomar «ocho gintonics diarios». El ex alcalde de Valladolid aludía, si bien no se ha referido a ellos con su nombre, a Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sobre la líder del PP de Madrid ha insinuado que está loca al decir que él tenía «una clara candidata» al premio Macedonia, que ha tildado como «una locura de frutas».

Elecciones europeas

Puente ha pedido a los votantes que «no se confundan» por los mensajes que escuchen durante la campaña electoral, puesto que en estos comicios se vota al Parlamento Europeo. «No voy a decir que optemos entre Teresa Ribera y Montserrat, porque no hay color», ha sostenido.

Para Puente la comparación entre ambas candidatas, la socialista y la ‘popular’, es «imposible», de forma que los votantes lo «tienen fácil» esta vez. No obstante, en alusión a la cuestión de la «motosierra o la solidaridad», ha expresado que hay «quien prefiere la primera, que lo suyo es recortar y que los impuestos son un robo».

En los mismos términos, el ministro de Transportes ha criticado a quienes piensan que los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia que han permitido renovar la flota de autobuses de Valladolid, por ejemplo, supone «endeudarse de manera innecesaria».

Por todo ello, Puente ha invitado a quienes piensen de esta forma a que «elijan a Montserrat y a la extrema derecha que la acompaña». Al hilo de estas palabras, ha remarcado que los socialistas deben votar en estas elecciones europeas «con la cabeza y con el corazón, como siempre votan los progresistas, porque si no puede pasar que se vota con las vísceras como en Valladolid y termine resultando elegido un medio regidor y medio senador».