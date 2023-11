Nicolás Redondo: «Que el Gobierno sepa que no le critican sólo los ‘fachas’, sino gente sensata»

El ex secretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, ha vuelto a cargar duramente este martes contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en un acto donde se han dado cita históricos socialistas. «Que el Gobierno sepa que no le critican sólo los ‘fachas’, sino gente que pone sentido común a la situación», ha lanzado.

Redondo ha participado en una mesa redonda organizada por el Colectivo Fernando de los Ríos con Virgilio Zapatero, ex ministro de la Presidencia, Cándido Méndez, ex secretario general de UGT, Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional y José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía.

Todos ellos, presentados por Claudia Múgica, nieta del histórico socialista asesinado por ETA Fernando Múgica, han puesto en común sus críticas a los pactos alcanzados por Sánchez para lograr su investidura bajo el lema «Así no… con estos acuerdos, no».

Redondo ha opinado que España, por culpa de Sánchez, se ha vuelto a convertir en una «anomalía en Europa». «Conseguimos parecernos a los países de nuestro entorno con Adolfo Suárez y Felipe González y lo estamos perdiendo ahora», ha señalado Redondo, que fuera secretario general del PSE entre octubre de 1997 y diciembre de 2001.

Además, Nicolás Redondo fue diputado en el Parlamento vasco desde marzo de 1984 hasta abril de 2002. Tras exponer a lo largo de los últimos meses sus críticas a las actuaciones de Sánchez, fue expulsado definitivamente del partido el 14 de septiembre de este año. La dirección alegó su «reiterado menosprecio» a las siglas para justificar su decisión.

Redondo ha arremetido contra el pacto del PSOE con Junts y con ERC, pero, sobre todo, con el PNV que, ha indicado, «siempre para desapercibido». «El PSOE ha sufrido el peor de los tres acuerdos con el PNV», ha asegurado.

Además, sobre la Ley de Amnistía presentada por el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, el ex socialista ha subrayado que esta es «totalmente distinta» a la Ley de Amnistía de 1977. «Aquella era la de la concordia, esta me atrevo a decir que podría cerrar el tiempo ilusionante que se abrió con aquella», ha proclamado.

Sobre la exposición de motivos de esa propuesta de ley, ha mostrado su estupor porque el PSOE haya aceptado el relato de los nacionalistas sobre que los responsables de lo ocurrido en Cataluña son «el Tribunal Constitucional y el PP». Además, ha afirmado que el «PSOE de Cataluña es la retaguardia del nacionalismo catalán».

Por su parte, Cándido Méndez, ha manifestado que «pretender ligar la investidura con el progreso social es realismo mágico» y ha mostrado su «preocupación» porque esta legislatura «se va a imponer el conflicto territorial sobre el debate social».

Mientras tanto, Virgilio Zapatero, ha dicho que el 65% de los españoles esperaban un Gobierno moderado y que se establecieran «grandes acuerdos de Estado» y, sin embargo, nos hemos encontrado con «el Gobierno más extremoso de los últimos 45 años».

Además, ha trasladado a un abarrotado salón de actos en la calle Claudio Coello de Madrid, que uno de los grandes problemas de la actualidad es que se ha establecido una surte de pacto del Tinell tácito en donde ni la izquierda ni la derecha reconocen la legitimidad del otro ni la alternancia política.

Por su parte, Teresa Freixes, que este martes ha impulsado un manifiesto para pedir a la Unión Europea que salve la democracia en España que ya han firmado más de 130.000 personas, ha puesto el foco en la falta de imparcialidad del Tribunal Constitucional, mientras que José Rodríguez de la Borbolla ha resaltado como uno de los problemas principales de España el «empoderamiento consentido del nacionalismo xenófobo y secesionista a pesar de sus pobres resultados».