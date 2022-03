Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil y uno de los grandes iconos de la corrupción de los Gobiernos de Felipe González, ha fallecido a los 78 años de edad en el Hospital de San Juan de Dios de Zaragoza, donde llevaba ingresado desde hace varias semanas.

Nacido en Zaragoza en 1943, Roldán se afilió al PSOE en su juventud. Tras un tiempo como concejal en su ciudad natal y cuatro años como delegado del Gobierno en Navarra entre 1982 y 1986, fue nombrado director general de la Benemérita, convirtiéndose así en el primer civil en ocupar el cargo de este cuerpo militar.

En el comienzos de su desempeño se convirtió en una figura muy respetada por el papel que jugó en la lucha antiterrorista. También por la construcción y modernización que emprendió de los cuarteles. Sin embargo, esta moneda tenía otra cara: Roldán elegía a dedo a las constructoras y se llevaba una comisión.

Durante los siete años que permaneció en el puesto, Roldán incurrió en enriquecimiento ilícito mediante el saqueo de los fondos reservados del Ministerio del Interior. En un principio, el dirigente socialista se defendió proclamándose víctima de una campaña de acoso. Cuando el diciembre de 1993 el Gobierno le destituyó del cargo, siguió negando los hechos, incluso ante una comisión parlamentaria constituida para investigar los hechos.

El 27 de abril de 1994, Roldán no acude a declarar en el juzgado. El fiscal y la juez instructora piden la retirada inmediata del pasaporte y avisan a la Policía de Fronteras. Antonio Asunción, ministro de, Interior, entonces asegura que está “todo controlado” y que tienen localizado a Roldán.

No era verdad. Dos días después, ante la orden de búsqueda y captura emitida por la juez, el Gobierno de González reconoce que no sabe dónde está Roldán. El 30 de abril Asunción dimite y confiesa que el ex director de la Guardia Civil ha volado a Oporto y de ahí a París.

Tras fugarse de España en 1994, se entregó en el aeropuerto de Bangkok un año después y terminó siendo condenado a 28 años de cárcel por malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa. Esta condena fue después ampliada a 31 años por el Tribunal Supremo. Había quedado acreditado que el dirigente socialista se había enriquecido con los fondos reservados de Interior.

Cumplió 10 años de condena en la prisión de mujeres de Brieva (Avila). «Lo peor no era la cárcel en sí, sino el frío que hacía», manifestó en algunas entrevistas concedidas ya en libertad. Estuvo ubicado en una celda habilitada en el interior de una nave por la que, durante el día, se movía con total libertad conviviendo con los ocho policías encargados de su vigilancia.

En 2015, en una entrevista en La Sexta, Roldán aseguró que recibió sobresueldos de diez millones de pesetas al mes del Gobierno de Felipe González. «Los sobresueldos venían de fondos reservados del Estado, como quedó acreditado en mi juicio», dijo. Roldán explicó que los sobres se los entregaban sus superiores del Ministerio de Interior y que «Felipe González era conocedor de los sobresueldos, al menos así nos lo dijo el ministro».