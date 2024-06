Montserrat le recrimina a Ribera que «abandone a policías y guardias en Canarias, Ceuta y Melilla»

En debate electoral de RTVE ha habido una parte sobre la política migratoria. Por lo que se refiere al tema de la migración, tanto Dolors Montserrat, del PP, como Jordi Cañas, de Ciudadnos, recriminan a Ribera en el debate de que su Gobierno «está abandonando a su suerte a las Fuerzas de Seguridad en Estado en Canarias, Ceuta y Melilla».

El candidato número 3 de Junts a las elecciones europeas, Alex Sarri, y la cabeza de lista de la coalición Ahora Repúblicas, Diana Riba (ERC), han sido quienes han abierto el debate de RTVE de las elecciones europeas hablando en catalán. Es por ello que la dirigente del PP, Dolors Montserrat, les ha replicado que, cuando negocian con el PSOE, lo hacen «sin pinganillos».

Sarri ha abierto defendiendo la independencia de Cataluña y su reconocimiento como el Estado número 28 de la Unión Europea, y por ello considera muy importante intervenir en catalán en este debate realizado en Madrid.

Frente a ello, la cabeza de lista del PP, Dolors Montserrat, ha hablado de «hipocresía» asegurando que, cuando los independentistas catalanes negocian la amnistía con el PSOE lo hacen «sin pinganillos».

La candidata de Sumar, Estrella Galán, no tarda en sacar el tema de Palestina y el «genocidio en Gaza»: es lo primero que dice en el debate, y Jorge Buxadé, candidato de Vox, critica que nadie, hasta ese momento, haya hablado «de lo que interesa a los españoles» y de la política europea. Insiste en que votar a PP es igual que votar a PSOE «porque en Bruselas votan lo mismo el 90% de las veces».

Irene Montero, candidata de Podemos al Parlamento Europeo, interviene en el debate electoral de TVE con un pañuelo palestino al hombro, por si el mensaje de los morados no hubiera quedado claro estos días de campaña. Y claro, insiste con el «genocidio» y la «política de la ultraderecha en Europa». «¿Por qué no rompemos con Israel como hemos roto con Argentina?, le pregunta a Ribera, como vicepresidencia que es. Y no tiene rubor en asegurar que «lo más importante que tiene que hacer ahora Europa es parar el genocidio en Gaza».

La vicepresidenta Ribera, candidata del PSOE, ni siquiera es capaz de lanzar o proclamar sus mensajes contra la «ultraderecha» y lee los mismos mensajes que ha lanzado toda la campaña del fango, «lo ultra y lo radical», donde enclava a PP y Vox.

El candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas, le echa en cara a Dolors Monstserrat que vayan «pactar con Junts una moción de censura». Además, al PSOE y PP les afea que están haciendo una campaña europea para ver quién va a ser el próximo presidente de España.

Segunda intervención de Irene Montero: segunda vez que saca el monotema de Gaza y el «genocidio de Israel», increpando a la candidata socialista sobre «cuándo lo va a denunciar la Unión Europea». «¿Quiere responder?, le ha preguntado el moderador, Xavier Fortes, a la vicepresidenta: «Quiero responder, pero no quiero contestar a eso», le ha respondido Teresa Ribera.

«Nos jugamos el auge de la ultraderecha», adivinen de quién en la intervención… exacto de la socialista Ribera.

Tercera intervención de Irene Montero: Habla de… exacto: el genocidio. Pero Jordi Cañas, de Ciudadanos, hace el quiebre perfecto y le pregunta: «¿Por qué no hablas Ucrania?». «Habla de paz y de guerra nunca dice que la guerra la provoca Putin, una cosa muy extraña», ha deslizado Cañas, a la par que ha defendido que la economía de la defensa pasa por fabricar fragatas en Ferrol y en Cádiz, hacer submarinos en Cartagena al igual que helicópteros en Getafe, aviones en Sevilla o munición en Palencia.

«Y a ti todo eso te da igual, porque ese empleo a ti te da lo mismo, y ese empleo es clave para garantizar nuestra seguridad, frente a quien ha provocado la guerra, frente quien ha provocado el incremento de los precios del gas, frente a aquel que ha invadido un país que nunca lo citas. Es como si no pasara, como mágico», le ha lanzado, provocando la reacción de Montero que ha asegurado que Putin «es un criminal».

El candidato de Vox, Jorge Buxadé, en otra parte del debate, también se ha encarado con Montero: «¿Le tengo que recordar que usted ha excarcelado a violadores, señora Montero?». «¡Que viva la lucha de las mujeres!», es lo único que ha acertado a decir Montero, interrumpiendo y hablando por encima de Buxadé durante bastantes segundos.

Por lo que se refiere al tema de la migración, tanto Montserrat como Cañas recriminan a Ribera de que su Gobierno «está abandonando a su suerte a las Fuerzas de Seguridad en Estado en Canarias, Ceuta y Melilla». «Vamos a trabajar para que Ceuta y Melilla sean consideradas ciudades ultraperiféricas», dice Montserrat. Para proteger a los inmigrantes legales hay que diferenciar entre inmigración legal e ilegal, y sólo nosotros abogamos por ello», dice Buxadé.

Buxadé además, ha señalado que en la frontera sur de España está «el verdadero problema «porque Marruecos ha abierto la puerta de las cárceles y han llegado a Europa». En este sentido, ha desvelado que «en Marruecos la criminalidad ha bajado un 20%, mientras que en España ha subido un 5% y las violaciones grupales un 15%. Nunca habíamos visto machetes en las calles de España, y ahora los vemos», le ha recriminado a Ribera