Montero señala a «las Anarosas, las Grisos, las Ayusos y los Abascales» como responsables del odio a los inmigrantes

La ex ministra Irene Montero ha señalado directamente a los periodistas Ana Rosa Quintana, Susana Griso o Carlos Herrera, así como a «las Ayusos y los Abascales», en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal, respectivamente, para asegurar que «te están haciendo mirar al lado equivocado» para que la gente acabe diciendo que «la culpa es de los migrantes».

Montero ha explicado que, «cuando yo escucho a gente decir tan alegremente, a veces con tanto odio, que la culpa es de los migrantes, digo: «¿Pero no puedes mirar un momento hacia arriba en lugar de hacia el lado o hacia abajo?». Y seguido con sus preguntas retóricas, mencionando a comunicadores y políticos para concluir que todos ellos te hacen mirar al lado equivocado «para que no mires arriba».

La ex ministra ha seguido preguntando a los presentes: «¿De verdad que es una persona migrante la que hace que tú tengas que pagar el 70% del salario para una vivienda?», «¿De verdad son las mujeres que luchan por sus derechos las que hacen que los huevos cuesten tres euros?» o «¿De verdad son nuestros derechos y libertades los que hacen que la gente viva mal?».

Según Montero, lo que está mal es «el sistema», que es un «robo a la mayoría, para que una minoría acumule desmedidamente» y por eso hay que cambiarlo, porque «está montado para que unos pocos hagan negocio sobre el bienestar de la mayoría de la gente». De acuerdo con sus planteamientos, ese mal funcionamiento del sistema es el «origen de todos los problemas que tiene ahora mismo el mundo».

La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, ha hecho oficial su candidatura a las próximas elecciones generales en un acto de su partido, Podemos, bajo el eslogan «Paz, Casa, Trabajo». Montero ha anunciado su intención de presentarse «pero no de cualquier manera». Y se ha comprometido a presentar su candidatura en unas elecciones primarias abiertas no sólo a los miembros de Podemos, sino a todo aquel «que quiera participar».

Belarra y el «terrorismo racista»

Irene Montero ha estado acompañada por la actual secretaria general de Podemos, y diputada en el Congreso, Ione Belarra, en este acto. La portavoz parlamentaria de Podemos ha arremetido contra los medios de comunicación, también, por estar «deshumanizando», según ha dicho, a los inmigrantes y enmascarando lo que está ocurriendo en Ceuta, que, en su opinión, es una oleada de «terrorismo racista de extrema derecha».

Según Belarra, hay que militar con más fuerza que nunca en el «antirracismo», porque «en este mes de ofensiva racista reaccionaria, con todo lo que ha pasado en Ceuta, hemos perdido terreno». Según Ione Belarra, el fascismo en España es «salvaje y violento».

Belarra ha presentado a Montero asegurando que «Irene es una mujer valiente. Es fácil cuando llegas a ser ministra, como ella, venderte… y vivir de puta madre, pero ella no se vende. Ella es una madre y una mujer valiente».