Ana Rosa estrena temporada desde Ceuta: «Al CNI no le faltó inteligencia, le faltó encontrar inteligencia en el Gobierno»

Este lunes 31 de agosto, Ana Rosa Quintana ha vuelto de vacaciones y ha comenzado su programa en Telecinco con su habitual editorial, pero, en esta ocasión, desde Ceuta, la ciudad que sigue viviendo en el caos después de la invasión de inmigrantes ilegales marroquíes de hace un mes. La comunicadora de Mediaset ha cargado contra Pedro Sánchez por su pasividad ante esta crisis.

«En estos momentos difíciles, todos los españoles somos ceutíes, aunque el presidente cerrase el Estado por vacaciones enviando aquí a sus ministros a posar como si fuese un photocall. Sánchez ha gestionado la crisis convirtiéndose en un presidente sirena, vestido de cintura para arriba, y de cintura para abajo con bermudas y chanclas. Buceaba en el palacio de La Mareta cuando ya habían muerto alrededor de 150 personas en el mar y 70.000 migrantes habían cruzado la frontera. Cosas que pasan, según Marlaska, como la sarna y la tuberculosis, normalidad sanitaria, según la ministra de Sanidad. En la crisis de Ceuta, al CNI no le faltó la inteligencia, le faltó encontrar inteligencia en el Gobierno», ha comenzado diciendo Ana Rosa Quintana desde un plató en Ceuta.

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha querido también rendir un homenaje a la ciudad autónoma: «La normalidad de Ceuta no es esto. Cada año visito la ciudad al menos en dos ocasiones y la normalidad de Ceuta es la de una ciudad multicultural. Uno de cada tres ceutíes es musulmán, conviven familias con apellidos españoles y marroquíes desde hace generaciones, incluso celebran procesiones juntos; hay una comunidad judía con antepasados que se pierden en los siglos, y hay una población hindú que desciende de los comerciantes que llegaron cuando por aquí pasaba la ruta más transitada del mundo. En Ceuta residen distintas sensibilidades que han aprendido a reconocerse en un mismo espacio. Una convivencia cotidiana, construida durante generaciones, con sus dificultades, sus tensiones y con la voluntad de seguir compartiendo ciudad. Por eso Ceuta es una expresión extraordinaria de españolidad: distintas comunidades que conservan sus raíces mientras comparten una misma patria, unas mismas calles y un mismo futuro. Un futuro que no debe ponerse en pausa».

.@anarosaq se traslada a Ceuta en el arranque de la nueva temporada 🔵 Comienza #ElProgramaDeAR31A en @telecincoes https://t.co/wQaFY3z4WE pic.twitter.com/Z60VtzzhFG — El programa de AR (@programadear) August 31, 2026

Quintana ha vuelto a cargar contra Sánchez alegando que: «Sánchez dejó solo al Sáhara y ahora hace lo propio con nuestros compatriotas al otro lado del Estrecho. Ceuta no pide privilegios. Pide presencia. Pide que se comprenda que sus calles son también las calles de España. Defender la españolidad de Ceuta no significa levantar muros contra nadie. La identidad no es una frontera, la diversidad no debilita la pertenencia, pero una nación es más fuerte cuando quienes la integran se sienten respetados, reconocidos y forman parte de un proyecto común».

Y para finalizar su editorial, Ana Rosa ha dicho: «Este Gobierno puede haberlos dejado solos, pero los españoles estamos con Ceuta, con una ciudad histórica que sigue después de siglos frente al Estrecho, mirando a Europa y a África, siendo simultáneamente frontera y encuentro. Comenzamos (el programa) desde Ceuta, desde España, desde Europa».