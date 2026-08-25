Ana Rosa regresa a Telecinco con un especial desde Ceuta: esta es la fecha

Ana Rosa Quintana vuelve de vacaciones y lo hará con un especial en directo de El programa de Ana Rosa desde Ceuta tras la invasión migratoria. Mediaset ha informado hoy que el regreso de la comunicadora será el próximo lunes 31 de agosto. Recordemos que, a principios de mes, la icónica presentadora de Telecinco interrumpió su descanso para acudir a Ceuta e informar desde allí de la situación para distintos programas de la cadena principal de Mediaset.

Hoy, martes 25 de agosto, Mediaset España ha comunicado que Ana Rosa Quintana regresa el próximo lunes 31 de agosto a El Programa de Ana Rosa con un especial en directo desde Ceuta.

Telecinco también ha informado de cómo quedará su parrilla matinal a partir de ese día, coincidiendo con el inicio de temporda y se confirma que Mediaset volverá a confiar en la productora Unicorn Content, propiedad de Ana Rosa Quintana.

La mañana arrancará con La mirada crítica, con Ana Terradillos al frente; le seguirá El programa de Ana Rosa y, después, llegará Vamos a ver, con Patricia Pardo. La última oferta será, El precio justo.

Ana Rosa ya estuvo en Ceuta

Cabe recordar que a comienzos de agosto Ana Rosa Quintana interrumpió sus vacaciones para desplazarse a Ceuta y contar desde primera línea la crisis migratoria que había sacudido a la ciudad autónoma. La periodista quiso comprobar sobre el terreno el impacto de una situación que ha desbordado a las autoridades y que ha dejado imágenes inéditas en una ciudad de unos 90.000 habitantes. Durante sus conexiones en directo para Telecinco, la presentadora mostró playas repletas de personas que todavía permanecían en la zona y describió una Ceuta marcada por el desconcierto, la tensión y la sensación de abandono institucional.

La cobertura especial de Ana Rosa se desarrolló a lo largo del domingo 2 de agosto con conexiones en Informativos Telecinco y, posteriormente, en Fiesta, programa presentado este verano por Frank Blanco en sustitución de Emma García. Desde la ciudad autónoma, la periodista trasladó una imagen muy distinta a la de un episodio casi superado. Según explicó, todavía quedan miles de personas en Ceuta y la normalidad está lejos de recuperarse.