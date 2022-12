Podemos quiere que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales. Así se lo han trasladado las dos ministras de la formación, Ione Belarra e Irene Montero, al presidente del Gobierno. Defienden la convocatoria anticipada de los comicios como respuesta «al golpe» del Tribunal Constitucional «para manifestar en las urnas que somos más que la derecha y la ultraderecha judicial». Pero en realidad, lo que quieren Belarra y Montero con esto, es desactivar a su actual líder y promotora de Sumar Yolanda Díaz. Sánchez hace semanas que sopesa ese escenario. En las últimas horas, se han sumado varias voces cercanas al PSOE que defienden también este movimiento político que, por ahora, sólo es una posibilidad en Moncloa.

En Podemos argumentan que «unas elecciones generales antes de las municipales y autonómicas será más beneficiosa para nosotros que tras las de mayo». Los morados, con la calculadora en la mano, hacen números. Por ahora no tienen ni candidato, ya que la relación con Díaz está cada vez más deteriorada. La voluntad de Irene Montero es poder ser ella la que encabece la candidatura de la formación como presidenciable del Gobierno. Si finalmente no van junto a Sumar, la ministra de Igualdad no tendrá mucha oposición interna.

A falta de la ley de familias, que tiene que pasar ahora la tramitación parlamentaria y la ley de bienestar animal, en discusión todavía entre los socios de coalición, todo lo que pretendía hacer Podemos en su paso por el Gobierno está hecho. Los morados han conseguido atraer hacia sus posiciones a un Partido Socialista y a un Pedro Sánchez entregados a ellos con el fin de no poner en peligro la coalición antes de hora. A menos de un año para que ponga punto y final la legislatura, ahora son los podemitas los que consideran que el ciclo se ha acabado y que hay que ir a las urnas cuanto antes.

Pese a las prisas, no obstante, Montero y Belarra todavía quieren aprovechar para completar el asalto al Poder Judicial antes de volver a votar. El primer paso, la reforma del Tribunal Constitucional, se completará en cuestión de semanas con la proposición de ley que socialistas y morados registrarán en cuestión de horas. Pero Podemos quiere aprovechar la coyuntura para ir más allá y, con la mayoría parlamentaria de la que disponen en la actualidad, reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De esta forma, en caso de no lograr revalidar la coalición socialcomunista tras los próximos comicios, los socios de Sánchez se garantizarían un CGPJ a medida de las múltiples causas abiertas que tiene todavía el partido y sus dirigentes.