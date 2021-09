Reforzar a ERC es la máxima ahora mismo en el Palacio de La Moncloa. Más, tras lo ocurrido en las últimas horas con los socios de Pere Aragonès, que no participarán en la mesa de negociación de este miércoles en Barcelona. Por eso la presencia del presidente Pedro Sánchez en la cita, que no se confirmó hasta el martes, responde a una estrategia gubernamental de «dar importancia» al foro y a la negociación bilateral con el Govern. Aunque la realidad sea bien distinta: ganar tiempo y no adoptar compromisos que tengan afectación en las urnas.

Aunque la idea principal del presidente era no viajar a Barcelona, las presiones de sus socios de ERC surgieron efecto este lunes por la noche. Y fue cuando, por sorpresa, tras confirmar Moncloa a varios medios de comunicación que no estaría en Barcelona, él mismo anunciaba en TVE que encabezaría la delegación gubernamental en la mesa de negociación. ERC le advirtió de que su rechazo a asistir podría tener consecuencias graves en la estabilidad de su Gobierno.

Sánchez llegará a Barcelona al mediodía y se trasladará hasta el Palau de la Generalitat a la hora de comer. Allí, entre las dos y las tres de la tarde, mantendrá un encuentro a solas con Aragonès. Se trata de la segunda reunión que mantendrá con el presidente catalán pese a que hace sólo unos meses que fue elegido, mientras con otros mandatarios con más antigüedad en el cargo, como el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), sólo se ha citado en una ocasión.

Tras ese primer contacto en el despacho del presidente catalán, Sánchez y Aragonès saludarán a los representantes de las delegaciones de los dos gobiernos que participarán en la mesa de negociación. Por parte de Moncloa, de momento, se da por hecho que estarán Félix Bolaños coordinando las negociaciones, Isabel Rodríguez, Miquel Iceta, Raquel Sánchez Jiménez, Yolanda Díaz y Manuel Castells -el único repetidor junto a los presidentes-. Con Pere Aragonès, de momento, acudirán los consejeros Laura Vilagrà y Roger Torrent, que minutos antes declarará como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Desde el Ejecutivo central, su portavoz, Isabel Rodríguez, apoya el golpe de efecto del presidente catalán al vetar la presencia de los indultados en la mesa por no ser miembros del Govern y asegura que no habrían aceptado a los indultados por no tener cargo ejecutivo. La ministra defiende que «son mesas de trabajo entre gobiernos», tesis que defienden los separatistas para defender internacionalmente que el Gobierno español se sienta a negociar un referéndum en Cataluña. Aunque desde Moncloa descartan hablar de ello en la reunión de esta semana.

Según la responsable gubernamental de la relación con las comunidades, «el Gobierno ha querido reconducir la situación de tensión que se ha venido tensando en los últimos diez años, incluso con momentos de violencia». Isabel Rodríguez ha celebrado que hoy «estamos mejor que ayer y mejor que hace un año». La ministra apunta que eso es «algo que hay que celebrarlo».

El ministro de Cultura y Deporte y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, aplaudía la decisión de Aragonès esta tarde en los pasillos del Senado. En una conversación informal con los periodistas presentes el dirigente socialista ha sostenido que el presidente catalán «es la hostia» por haber tomado la decisión de prescindir de sus socios en la cita de mañana.