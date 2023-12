Santiago Abascal se ha desplazado hasta Israel para transmitir todo su apoyo al Gobierno de Netanyahu en su lucha contra el terrorismo islámico de Hamás. En su visita, el líder de Vox se ha reunido con varias personalidades de peso en el país hebreo, entre ellos el ministro israelí de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, que no ha dudado en dedicarle públicamente unas palabras de agradecimiento.

Tras su encuentro, el ministro israelí ha compartido un mensaje dedicado al político español en su perfil oficial en redes sociales en el que ha asegurado que fue «un honor conocer a un líder excepcional, Santiago Abascal, líder del partido español Vox». Chikli ha definido a Abascal como «un hombre de verdad que, en el ocaso de la civilización occidental, donde el relativismo moral amenaza con colapsarla, se erige como un faro de claridad moral».

I had the honor of meeting an exceptional leader, Santiago Abascal, leader of the Spanish VoX party, a man of truth who, in the twilight of Western civilization, where moral relativism threatens to collapse it, stands as a beacon of moral clarity. https://t.co/9h3T8PSX8V

