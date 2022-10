El ministro de Defensa eslovaco regala dos obuses a Ucrania como «regalo de 70 cumpleaños» a Putin

Yaroslav Nad, ministro de Defensa de Eslovaquia, ha anunciado que su país envía a Ucrania un «regalo» de dos piezas de artillería Zuzana2, nuevas, para celebrar el «70 cumpleaños» del «agresor Putin», que tuvo lugar este viernes.

«Para conmemorar su 70 cumpleaños, entregamos otro regalo al agresor Putin. Otros dos nuevos obuses Zuzana 2 ya están en Ucrania (y quedan muchos más por venir)», ha anunciado el ministro en su cuenta de Twitter.

To mark his 70th birthday, we delivered yet another gift to agressor Putin. Another two new #Zuzana2 howitzers are now in @Ukraine 🇺🇦(and much more to come 😉). #WeStandWithUkraine @DefenceU @oleksiireznikov @UKRinSR @Slovakia_NATO pic.twitter.com/myqiYniJxp

— Jaro Nad (@JaroNad) October 9, 2022