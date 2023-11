Militantes de Más Madrid disputan el liderazgo a Mónica García a la que acusan de «falta de democracia»

Militantes de Más Madrid han presentado una candidatura alternativa a la de Mónica García en el congreso en el que la formación va a escoger a su nueva dirección. La candidatura Más Madrid Abierto critica que la actual cúpula del partido político ha traicionado sus principios fundacionales y existe una «escasa calidad democrática».

«Más Madrid carece de espacios de diálogo, debate y reflexión colectivos. La participación y la deliberación colectiva se han sustituido por mecanismos plebiscitarios de escasa calidad democrática», argumenta esta candidatura, que lideran Javier García Colino, director Asociado en el departamento de Carreras de la IE Universidad, y Ritama Muñoz Rojas, licenciada en Derecho, periodista y ex asesora de Carme Chacón.

Ambos recuerdan en la exposición de motivos que les ha llevado a presentar una candidatura alternativa a la de Mónica García -y no es la única-, que hace cuatro años se sumaron al proyecto con toda su «ilusión y energía» y, sin embargo, en estos años han visto «con frecuencia» que la organización es «incapaz» de responder al modelo de organizativo «eficaz, eficiente, innovador, democrático, flexible, transparente, participativo, feminizador de la política y respetuoso de la diversidad y la pluralidad interna» al que se comprometieron en los inicios.

«Aquel primer impulso de participación, pluralismo y democracia ha ido perdiendo peso a medida que se asentaba la organización y sus estructuras internas se iban consolidando», aseguran.

Así, estos militantes censuran que de un tiempo a esta parte «las decisiones de cierta importancia vienen dadas desde arriba sin participación de la afiliación, deliberación o la claridad necesaria que se espera de las nuevas formaciones políticas».

Los impulsores de esta candidatura aseguran que los órganos y estructuras formales del Más Madrid actual, liderado por Mónica García y Rita Maestre, no están «cumpliendo su función». «Se han sustituido en la práctica por una estructura jerárquica con una fuerte concentración de poder en un reducido núcleo de personas que lo ejerce de una manera opaca a las bases: desde la inexistencia de un censo conocido de la organización hasta la indeterminación de quiénes y cómo definen las estrategias electorales, o la inexistencia de organigramas, entre otros», esgrimen.

En este punto, desvelan que «durante mucho tiempo» se les ha dicho y lo han asumido de manera «absolutamente leal al proyecto» que los diferentes procesos electorales eran «prioritarios» y hacían «inconvenientes» la crítica y debates internos. Algo que, a su juicio, ha terminado provocando «descontento y desánimo» en algunos sectores, «aportando poca rentabilidad política a la organización».

Así las cosas, explican, han tomado la decisión de presentarse al congreso, a pesar de que denuncian cierto torpedeo por parte de la organización en cómo han ideado el congreso, de tal forma que sea complicado para candidaturas distintas a la oficial presentarse.

«Entendemos que el planteamiento inicial, los plazos propuestos y las dinámicas que parecen apuntar la convocatoria del congreso difundida por la dirección, dificultan el ejercicio de la participación, la transparencia, la pluralidad y los principios organizativos de Más Madrid», sentencia. «Se hace muy difícil la presentación de documentos y candidaturas que no estuviesen pensadas, consensuadas y preparadas con antelación a la convocatoria del Congreso, cuando además no existe una justificación práctica para limitar tanto los plazos», agregan antes de revelar que, no obstante, han decidido «hacer lo posible» para que «esa pluralidad se exprese de todas la formas posibles y que el descontento de una parte de la militancia se transforme en pluralidad, propuestas, energía y esperanza para seguir avanzando».

Esta no es la única candidatura distinta a la liderada por Mónica García y Rita Maestre que se ha presentado al congreso de Más Madrid, que finaliza el próximo 21 de noviembre con la publicación de los resultados de la votación. La tercera candidatura en cuestión es la llamada Más Comunidad Más Ciudad, capitaneada por la ex concejal del Ayuntamiento de Madrid Pilar Perea y el militante Miguel Gómez-Pavón López, que se presentan, «desde el entendimiento y la cooperación con la candidatura de Mónica García Vamos a Más».

Su intención es «apoyar la senda continuista que representa, en la que Más Madrid atienda las diferentes realidades de las madrileñas y madrileños en todos y cada uno de sus territorios».