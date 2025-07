El miedo se adueña de Torre Pacheco: «Al Gobierno no le preocupan los españoles, envió 4 guardias civiles»

La violencia se ha apropiado de las calles en Torre Pacheco (Murcia), tanto como el miedo de los vecinos, entre ellos la propietaria de una inmobiliaria que se ha visto obligada a cerrar el negocio por el temor a que haya una escalada de tensión o el de otro murciano que denuncia el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez al pueblo de Torre Pacheco.

Señalan la «preocupación» que se ha adueñado del término municipal murciano, además del «miedo» por sus familias. «Al Gobierno no les preocupa el pueblo ni la gente de España, mandan a cuatro guardias civiles, porque tampoco es que hayan venido muchos», dice uno de ellos.

Relata, igualmente, que «se habría liado gorda» y si no ha sido así es porque «los españoles no han querido liarla», al tiempo que aclara que «los que empezaban a tirar adoquines y botellas no eran españoles». «Espero que no pase nada y que el Gobierno tome medidas y meta mano con la delincuencia, que meta mano», expresan.

«No hay nada controlado. Independientemente de la presencia policial, estamos desolados, vivimos con miedo. No hay gente ni movimiento por las calles», declara por otro lado la empresaria. Además, destaca que Torre Pacheco «no es un pueblo racista».

«Aquí hay gente inmigrante muy buena, que viene a trabajar. Nos llevamos genial, nos llevamos todos muy bien», añade la empresaria. De hecho, recuerda que agresiones como la que sufrió Domingo se han dado «en otros sitios también». «Esos niños [los agresores] deberían estar fuera. El que no quiera trabajar que no esté aquí», subraya.

Asimismo, entiende que la violencia desatada está provocando que paguen justos por pecadores, porque «hay gente buena, trabajadora del campo que no se merece esto» y, dada la buena convivencia, ella «jamás» se iría de Torre Pacheco.

Por su parte, el hombre cuenta el atraco a una mujer, «arrastrada por un muchacho de origen árabe para robarle el bolso», algo que «pasa bastante a menudo». «No tengo nada en contra de que vengan a trabajar, a vivir, tienen su casa, ¿pero la juventud? Cuando pase algo peor, nos vamos a enterar», vaticina.

En cuanto a los negocios del municipio, la dueña de la inmobiliaria decidió «cerrarla por el miedo a que alguien pudiera entrar» y poner en riesgo su integridad personal: «Sopesé que era lo mejor». Cuando se le pregunta por la actuación del Gobierno, la empresaria sólo acierta a decir «la Policía no puede hacer nada y estamos todos vendidos».