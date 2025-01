Mazón a OKDIARIO en Fitur: «Las ayudas que damos son sin impuestos, lo contrario a las de Sánchez»

La 45 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha abierto sus puertas este miércoles en Feria de Madrid (Ifema) y durará hasta el domingo 26. El reportero de OKDIARIO, Álvaro Ojeda, ha podido hablar con representantes políticos como Carlos Mazón o Juanma Moreno, que dedicaron duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez.

La Comunidad Valenciana tiene una presencia destacada en la feria, con sus representantes enfocados en la recuperación tras la trágica DANA. «Las ayudas de Sánchez llegan con impuestos y los créditos, con intereses», afirma el presidente de la Comunidad Valenciana a OKDIARIO.

La región ha recibido un importante apoyo solidario tras la DANA de otras comunidades autónomas, especialmente de Andalucía, que ha contribuido con voluntarios, material y diversos tipos de ayuda. Sin embargo, Mazón dirige sus críticas hacia la gestión de las ayudas gubernamentales, especialmente en lo referente a la imposición del IVA en las ayudas para la recuperación de vehículos y las condiciones de los créditos ofrecidos.

«¿Tú te crees que para darles ayudas para que las víctimas de la DANA recuperen el coche se le puede cobrar el IVA a la gente? ¿Tú te crees que para decirle a alguien que si quiere llegar a tener 10.000 € de las ayudas tiene que gastarse 50.000 en un coche eléctrico y encima pagar 8.000 y pico de IVA? ¿Tú te crees que se les puede dar a la gente créditos y cobrarles intereses? Oye, le voy a dar un crédito que ya me lo tiene que devolver y encima no quitarle los intereses. Eso la Generalitat no lo hemos hecho. Los créditos que damos son sin intereses. Las ayudas que damos son sin impuestos y íbamos bastante más rápidas, no mucho más rápidas», explica Mazón.

En el contexto de Gibraltar, Juan Franco Rodríguez, alcalde de La Línea de la Concepción, habló de la necesidad de establecer un marco jurídico-administrativo específico que responda a la singular situación fronteriza y la dependencia económica de la región con respecto al Peñón. Los representantes destacaron la búsqueda de mecanismos adecuados para gestionar esta particular circunstancia.

En la provincia de Cádiz, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, señala la necesidad de promover un turismo que vaya más allá de la tradicional temporada de verano. «No solo se trata de turismo de verano. Tenemos un turismo de playa, de sol, el mejor, pero también tenemos 12 meses en Cádiz», afirma enfatizando la diversidad de ofertas turísticas que pueden disfrutarse durante todo el año en las diferentes comarcas de la provincia.

Sin embargo, la situación no está exenta de dificultades. Una de las principales preocupaciones expresadas fue la reciente salida de Ryanair del aeropuerto de Jerez, un golpe significativo para la conectividad de la región. Esta decisión se atribuye a los altos costes de las tasas aeroportuarias impuestas por AENA y la falta de incentivos adecuados, lo que ha sido calificado como «un fracaso por parte del Gobierno de España».

La seguridad también fue un tema relevante, especialmente en relación con el narcotráfico en la zona del Estrecho. Desde los incidentes graves de 2018, que incluyeron el asalto a un hospital, se ha mantenido una presencia policial significativa, aunque menos visible pero igualmente efectiva.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ahorró en críticas al Gobierno central y específicamente hacia la ministra María Jesús Montero, de la que señaló «su falta de atención a las necesidades de infraestructura de la ciudad y la provincia de Sevilla».