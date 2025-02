Mazón lanza ayudas directas de 3.000 € a autónomos de 15 municipios de la DANA que Sánchez no reconoce

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha lanzado ayudas directas de 3.000 euros destinadas a autónomos sin trabajadores de 15 municipios que no estaban incluidos en el decreto anterior de ayudas a este mismo colectivo. Esas 15 localidades son municipios que no han sido incorporados por el Gobierno de Pedro Sánchez entre los afectados por la DANA. Y que, en consecuencia, no reciben ayudas de su Gobierno para su reconstrucción.

Estas ayudas directas de 3.000 euros para autónomos sin trabajadores también están abiertas a autónomos de otros 75 municipios. En este caso, se trata de localidades que sí estaban incluidas en la primera convocatoria y que son las que el Gobierno de España sí reconoce como afectadas por la DANA en la provincia de Valencia. Con las nuevas ayudas, Mazón pretende que accedan a ellas autónomos que no pudieron hacerlo en primera convocatoria.

El Servicio Público de Empleo y Formación de la Comunidad Valenciana, lo que se conoce como Labora, ha abierto este martes el plazo para presentar las correspondientes solicitudes, que concluirá a las 15 horas de este 28 de febrero.

El Gobierno de España sólo reconoce a 75 localidades de la Comunidad Valenciana como afectadas por la DANA de un total de 174 que lo reclaman. Las 75 localidades, todas de la provincia de Valencia, son las que constan en su orden de fecha 31 de enero para la concesión directa de subvenciones para financiar obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal.

Frente a ello, el Gobierno valenciano considera que sólo en la provincia de Valencia las localidades que deben ser reconocidas como afectadas por la DANA por el Gobierno de España no son 75 sino 103. Es decir, 28 más. Además, reivindica esa misma consideración de localidades afectadas por la DANA para otras 71 en la provincia de Castellón.

El Gobierno de Carlos Mazón ha destinado a esta convocatoria un total de 52 millones de euros y las previsiones apuntan a que en torno a 17.300 autónomos, que se quedaron sin sus negocios a causa de la DANA, se beneficiarán de estas ayudas del Gobierno valenciano.

Como en otros casos, se trata de ayudas directas de la Generalitat Valenciana, que no requieren de burocracia. Por tanto, para pedirlas, basta con rellenar un formulario de datos y una declaración responsable.

El autónomo solicitante debe constar de alta el 29 de octubre de 2024, el día de la DANA, en la Seguridad Social o en alguna mutua, así como en el Impuesto de Actividades Económicas. Lo que se conoce como el IAE. El puesto de trabajo del solicitante debe encontrarse en alguna de las localidades afectadas por la riada.

Estas ayudas de la Generalitat Valenciana complementan a otras lanzadas por la Conselleria de Industria para autónomos con trabajadores. Con ello, se pretende cubrir a todo el colectivo. Y son compatibles con otras subvenciones para la misma finalidad que provengan de otras Administraciones o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea u organismo internacional.