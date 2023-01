Máximo Huerta revela qué le dijo Sánchez cuando dimitió: «Empezó a hablar sobre cómo le recordarían a él»

El periodista Máximo Huerta, que estuvo al frente del Ministerio de Cultura y Deporte una semana en 2018, ha desvelado cómo fue la surrealista conversación que mantuvo con Pedro Sánchez cuando le comunicó su intención de dimitir.

Y es que, el escritor presentó su dimisión tan sólo unos días después de acceder al cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse que defraudó a Hacienda entre 2006 y 2008 218.000 euros, por lo que tuvo que pagar una multa al fisco de 365.000 euros. Ante las informaciones publicadas, tomó la decisión de salir del Ejecutivo.

Ahora ha desvelado qué le dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando le comunicó en Moncloa su dimisión: «Empezó a hablar de él, de cómo le vería la historia en el futuro. Me dijo que todos acababan mal en política, como Zapatero, Aznar o González, y me preguntó qué dirían de él».

Así lo ha narrado en una entrevista en El Hormiguero en la que ha recordado también las polémicas palabras que Pedro Sánchez pronunció hace unos meses en relación a la exhumación de Franco. «Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador», manifestó el líder del Ejecutivo socialcomunista en un acto de homenaje a Almudena Grandes.

«Cuando le dije que me iba empezó a hablar de cómo le vería la historia en el futuro. Unas palabras que pronunció también hace poco. Me daban ganas de decirle ‘padre, que estoy hablando yo, déjeme hablar’», ha agregado Máximo Huerta antes de resaltar que esto «no son dardos, que hay que justificarse todo el rato, pero esas declaraciones no me sorprendieron porque yo ya las había escuchado cuando dimití».

Tras desvelar esta surrealista conversación, ha confesado que días después de presentar su dimisión, le llamaron para que fuera a entregar la cartera a su sucesor. «Tuve que entregar mi cartera de manera ficticia y luego volverla a recoger por detrás de las cámaras», ha sentenciado.