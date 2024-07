Marta Rovira volverá a España desde Ginebra (Suiza) este viernes por la noche, en coche, junto a Rubén Wagensberg, Oleguer Serra y Jesús Rodríguez -otros acusados por terrorismo en la causa ya extinguida del Tsunami-. La secretaria general de ERC, que no tiene el pasaporte en vigor, por lo que no puede coger un avión, y el resto de fugados que también buscaron refugio en Suiza, volverán de la misma forma que se marcharon. Los cuatro serán recibidos el lunes o el martes en el Palau de la Generalitat por Pere Aragonés y en el Parlament por Josep Rull. Ambos actos solemnes se reproducirán, posteriormente, cuando vuelvan Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, cuyo retorno todavía no está fijado en el calendario por las dudas de sus equipos jurídicos. En el caso de Rovira, además, la consejería de Interior le pondrá escolta con chófer a su disposición.

De esta forma, tras el archivo de la causa de Tsunami por un defecto de forma, Marta Rovira pondrá punto y final a seis años y medio de fuga cuando pise territorio nacional este próximo sábado. Cuando llegue a Cataluña se desplazará a Vic, su localidad natal, para visitar a sus padres. Ese mismo día acudirá a la asamblea de mujeres de ERC, inicialmente prevista en Olesa de Montserrat, pero que podría trasladarse a la ciudad de Marta Rovira a modo de homenaje. El lunes que viene la máxima responsable de Esquerra Republicana, tras la dimisión de Oriol Junqueras el pasado 10 de junio, presidirá por primera vez de forma presencial la reunión prevista de la ejecutiva del partido.

Una de las patatas calientes que Marta Rovira tendrá sobre la mesa a su llegada a España, este mismo fin de semana, será decidir si ERC apoya al socialista Salvador Illa para formar Govern o apuesta por un bloqueo que conduzca a Cataluña a una repetición electoral el próximo 13 de octubre. Su equipo, según ha podido saber OKDIARIO, ya ha trasladado al PSC que «no tenemos miedo a unas nuevas elecciones».

Según esas mismas fuentes incluso afirman que la presencia de Rovira en territorio nacional, algo que no había ocurrido en las últimas convocatorias electorales, «ya nos hace tener candidata». La falta de un candidato claro, tras la dimisión de Pere Aragonés después del mal resultado del 12 de mayo, era uno de los principales temores del partido. Por lo que en caso de volver a las urnas ERC piensa en Marta Rovira como número uno.

El propio Junqueras, cuando hizo efectiva su renuncia a liderar la formación, para preparar su candidatura de cara al congreso extraordinario del próximo 30 de noviembre, ya manifestó que si Marta Rovira estaba en España en ese momento gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía «sería una perfecta candidata».

La secretaria general de ERC, que en las últimas semanas ha asumido el control total de la organización así como las negociaciones con el PSC y con Junts para formar Govern y un acercamiento de cara a una eventual repetición electoral, ya ha dejado claro no obstante que a finales de año dejará sus cargos a nivel orgánico y que no se presentará de nuevo a la reelección para ser la número dos de ERC. Ella misma ha manifestado en más de una ocasión que quiere «ayudar a una nueva generación de liderazgos, que tenga ganas, por ejemplo, de estar en el puesto de la secretaria general».

Marta Rovira prepara en Ginebra la vuelta

Este martes al mediodía, Rovira, Wagensberg, Serra y Rodríguez almorzaron juntos en Ginebra, con algunos de sus familiares, para preparar el regreso a España. Los cuatro, con el asesoramiento de sus equipos jurídicos, estuvieron decidiendo los detalles de como sería ese viaje de vuelta a nuestro país.

Más allá del desplazamiento personal, en coordinación con las formaciones políticas que representan y las distintas entidades separatistas, como la ANC y Ómnium, los fugados también estuvieron hablando de un gran acto de bienvenida que se celebrará en los próximos días previsiblemente en Barcelona.

Entre otras cuestiones, antes del viernes por la noche, cuando comience el viaje que deje atrás su fuga, los cuatro dirigentes separatistas dedicarán gran parte de su tiempo a hacer gestiones, como rescindir el contrato de alquiler o preparar la mudanza que realizarán a lo largo de las próximas semanas.

El retorno de Puigdemont

Carles Puigdemont, tal como avanzó OKDIARIO, también prevé volver en coche. Lo hará formando una caravana, con decenas de vehículos, y con la cobertura de decenas de periodistas en un autobús dentro la comitiva. El candidato de Junts a las elecciones del 12 de mayo, según ha podido saber este periódico, sopesa la fecha del sábado 27 de julio para retornar a España junto a Toni Comín y Lluís Puig. Un día que entra dentro los planes iniciales que su formación ha trasladado desde un principio.