Rull activa el reloj para la repetición electoral en Cataluña

El Parlament de Cataluña ha activado este miércoles la cuenta atrás de dos meses para investir a un president de la Generalitat y evitar así unas nuevas elecciones el 13 de octubre. Los 135 diputados catalanes tienen ahora hasta el 26 de agosto para alcanzar un acuerdo que impida la repetición electoral. El presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, ha firmado una resolución para cumplir con el plazo de diez días tras la constitución del Parlament. Un pleno simbólico y equivalente que permite empezar la cuenta atrás para unas elecciones cuya precampaña ha empezado en el mismo hemiciclo este miércoles, con reproches entre los distintos grupos.

En dicha resolución que ha leído al arranque del pleno, Rull ha constatado que no puede proponer a ningún candidato dentro del plazo que establece la ley de diez días hábiles después de la constitución de la legislatura, que terminaba este martes 25 de junio. De esta manera la Mesa ha optado por una fórmula imaginativa para cumplir con la legislación y meter presión a los grupos parlamentarios que, por ahora, siguen mostrando sus abismales diferencias de cara a alcanzar un posible acuerdo.

El ganador de las elecciones y candidato del PSC, Salvador Illa, ha insistido en que «la única solución es la formación de un gobierno progresista» con ERC y los Comuns. Por eso ha vuelto a recordar a Rull que necesita «más tiempo» para «hacer las cosas bien» y someterse al debate de investidura en el Parlament cuando cuente ya con los apoyos necesarios para salir elegido. «O acuerdo progresista o repetición electoral», ha verbalizado Illa en la tribuna del hemiciclo del Parque de la Ciudadela.

En la misma línea ha hablado el portavoz de Junts, Albert Batet, aunque en este caso para defender la viabilidad de la investidura de Carles Puigdemont, de nuevo ausente en el pleno pese a que ya se ha aprobado la ley de amnistía. Batet ha pedido «no deslegitimar» la aritmética parlamentaria del 12 de mayo. «La realidad es la que es, y vayan con cuidado al deslegitimarla, porque el señor Collboni no ganó las elecciones y es alcalde de Barcelona, con los votos del PP y Comuns, o el señor Pedro Sánchez no ganó las elecciones y es presidente, entre otros, gracias a los votos indispensables de Junts» ha exclamado.

ERC, que perdió trece escaños en los comicios del pasado 12 de mayo, ha cargado contra el PSC y Junts por querer liderar el Govern pero no haber presentado a un candidato para someterse al debate de investidura. El portavoz de los republicanos, Josep Maria Jové, ha vuelto a insistir en que deben ser estos partidos los que busquen una solución al bloqueo político que vive Cataluña desde los comicios.

Por el PP, su presidente en Cataluña, Alejandro Fernández, se ha dirigido a los catalanes recordándoles que «me temo que Salvador Illa os ha vuelto a engañar». «A diferencia del PSC, nosotros no vamos a engañar a nadie», ha repetido, en relación a que no van a apoyar la investidura del socialista por no haber roto los acuerdos con el separatismo. Fernández ha hablado de «bochorno, inestabilidad permanente y desprestigio institucional».

Ignacio Garriga, de Vox, ha lamentado el «circo» en el que se ha convertido el Parlament de la mano de PSC, Junts y ERC y ha cargado contra el PP por el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los Comuns han pedido a Illa que se mueva para lograr esa mayoría progresista que les permita entrar a formar parte del gobierno autonómico.

Cup y Aliança no apoyarán a Junts

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha reclamado una constitución catalana y una ley de extranjería «potente» para dar apoyo a la investidura de un candidato a la Presidencia de la Generalitat. «Nuestro modesto apoyo tiene precio, un precio alto: la constitución del estado catalán y el control estricto de sus fronteras», ha exigido durante su intervención en el pleno.

La CUP, por su parte, ha avisado de que no apoyarán al PSC ni a Junts porque no quieren facilitar «el retorno de la sociovergencia» a Cataluña. Según Laia Estrada, la encargada de poner voz a su formación,

los socialistas están «en contra del derecho a la autodeterminación y hace años que abandonaron las políticas de izquierdas, mientras que Junts, no sólo no tienen un programa antisocial sino que también pretenden hacer un Govern con el beneplácito del PSC, buscando su abstención».

Performance en el Parlament

Los diputados de Junts, ERC y la CUP han mostrado desde sus escaños imágenes de Aurora Picornell después de que el presidente del Parlamento Balear, Gabriel Le Senne (Vox), arrancase fotos de esta sindicalista balear durante un debate de una ley la semana pasada.

Además, en el escaño donde debería sentarse el diputado de ERC Ruben Wagensberg se ha colocado una camiseta con el lema ‘Xativa renace de las cenizas’, que otros diputados independentistas se han puesto en anteriores sesiones constitutivas «como gesto antirrepresivo», han explicado fuentes republicanas.

También se han colocado lazos amarillos en los escaños del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont, y del exconseller Lluís Puig, ambos fugados de la justicia en Bélgica y en Francia y que no han podido estar físicamente en el pleno.