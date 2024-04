Se fugan otros cinco separatistas imputados por terrorismo en ‘Tsunami’: ya hay ocho fuera de España

Cinco independentistas imputados por delitos de terrorismo en el caso Tsunami se han fugado de España en las últimas horas con el fin de evitar la acción de la Justicia. Han tomado esta decisión tras enterarse de que el juez de la Audiencia Nacional que lleva la causa, Manuel García-Castellón, estaba ultimando su citación. Se trata del periodista Jesús Rodríguez, el empresario Josep Campmajó, el informático Jaume Cabaní, el banquero Nicola Flavio Giulio Foglia y el activista de Òmnium Cultural, Oleguer Serra.

Además, el diputado de ERC y secretario cuarto de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, se fugó a Suiza a finales del pasado mes de enero. A ellos se suman Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones autonómicas de Cataluña del próximo 21 de abril y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que también reside fuera de España. Los investigados por terrorismo en el caso Tsunami son un total de 12, por lo que la mayoría ya no está en nuestro país.

Los fugados no tienen intención alguna de facilitar la dirección de su nueva residencia en el extranjero para que la Audiencia Nacional les comunique la citación para comparecer como investigado ante la Audiencia Nacional. El magistrado Manuel García-Castellón solicitó a la defensa jurídica de los investigados que facilitasen las «direcciones inequívocas» en las que tendrán que recibir la citación como imputados. Todavía no se ha fijado la fecha para que acudan a declarar.

El empresario Josep Campmajó ha confirmado su fuga en una entrevista concedida a TV3. Sostiene que ha tomado su decisión «por el seguimiento policial» y por «miedo a una posible detención» y la posterior entrada en prisión. «Veía a la policía vigilándome por la calle. La veía la encargada de la cafetería a la que iba cada mañana, que me decía: ya los tienes allí. Les veías, les reconocías y sólo les faltaba saludar», ha esgrimido.

Por su parte, el periodista Jesús García ha confirmado que se ha fugado a Suiza porque, a su juicio, «la cúpula del Poder Judicial español hace de partido político y pretende instrumentalizar un procedimiento penal para boicotear la tramitación de la Ley de Amnistía».

La dirección de Òmnium Cultural realizó una comparecencia pública este miércoles ante los medios en Perpiñán para anunciar el traslado al extranjero de Oleguer Serra, miembro del equipo directivo de esta entidad secesionista. El propio Serra afirmó que lleva «seis meses en el exilio» y «perseguido» por su ideas. «Soy uno de muchos, de las más de 4.500 personas represaliadas desde 2017 y de las 500 personas que actualmente tienen una causa penal abierta. La acusación no es contra mí, es contra Òmnium», apostilló.

«Protestar es terrorismo»

Además, la asociación independentista ha desplegado una pancarta en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con el siguiente mensaje en inglés: «Querido visitante, recuerda que en España protestar es terrorismo, compórtate». «Que le quede claro a la gente de aquí y a la gente de fuera: en España protestar puede ser terrorismo. ¡La democracia necesita que protestemos y lo seguiremos haciendo!», ha expresado además Òmnium Cultural en un mensaje colgado en las redes sociales. La pancarta ha sido retirada una hora y media después de su colocación.

💥 Que quedi clar a la gent d’aquí i a la gent de fora: a l’Estat espanyol protestar pot ser terrorisme. La democràcia necessita que la gent protestem i ho continuarem fent! ✊ pic.twitter.com/cJwm4evfPr — Òmnium Cultural (@omnium) April 11, 2024

Por su parte, el periodista Jesús Rodríguez se ha fugado al extranjero, según ha revelado La Directa, el medio digital en el que trabaja , y el colectivo Irídia «como consecuencia de las acusaciones de terrorismo de la Audiencia Nacional por llevar a cabo su trabajo como periodista y de la amenaza de encarcelamiento arbitrario».

«La causa del Tsunami Democrático es ya uno de los puntos del programa electoral de los jueces Manuel Garcia-Castellón y Manuel Marchena. Cuando me doy cuenta de que la cúpula del Poder Judicial español hace de partido político y pretende instrumentalizar un procedimiento penal para boicotear la tramitación de la Ley de Amnistía es cuando llego a la conclusión de que no puedo esperar nada que se parezca a la Justicia en mi caso. Me voy al exilio para seguir luchando y ejerciendo de periodista», ha esgrimido Rodríguez.