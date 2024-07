La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha anunciado que pretende volver a España este sábado después de que el juez haya archivado el caso Tsunami. La dirigente independentista se fugó a Suiza después de que el juez Manuel García-Castellón abriese una causa contra ella y otros dirigentes independentistas como responsables del grupo Tsunami que instigó las protestas callejeras contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los políticos catalanes vinculados al procés independentista.

La política republicana ha matizado que, antes de nada, «hace falta ver las reacciones» de las acusaciones particulares que hay personadas en la causa. Marta Rovira ha expresado que su intención es visitar a sus padres en la ciudad barcelonesa de Vic y, tras ello, asistir a la asamblea de mujeres de su partido. Lo hará «si todo concuerda y es posible hacerlo», ha admitido.

La secretaria general de ERC ha manifestado que en las próximas horas tomará «muchas decisiones». «Las tendremos que tomar los tres de casa, porque aquí hay muchas cosas que cuentan», ha añadido en alusión a su pareja y a su hija.

La dirigente del partido independentista ha descartado que se presente para liderar la formación en el futuro: «No lo haré porque creo que, para mí, y lo he explicado muchas veces, es el fin de una etapa». «Creo que generar dependencias no es bueno, pero sí dejar el aprendizaje que yo he tenido, para que nadie tenga que empezar de cero, sino que estos aprendizajes puedan ir generando un poso», ha expresado en una entrevista este martes en RAC1.

Archivada la causa contra ella

García-Castellón acordó este lunes el archivo de la causa en la que se investigaba a Marta Rovira por presunto delito de terrorismo, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declarara como inválidas las diligencias que realizó el magistrado después del 29 de julio de 2021.

La Sala decretaba que debían anularse las diligencias que se practicaron a partir de esa fecha por un error procesal: el juez había prorrogado la fase de instrucción fuera del plazo establecido para hacerlo. García-Castellón tenía hasta el 29 de julio de 2021 para ampliar la investigación, pero la prórroga se solicitó el 30 de julio, 24 horas después y, por tanto, concluye la Audiencia Nacional, se hizo fuera de plazo.

La Sala de lo Penal determinaba que la causa tendría que continuar sólo con las pruebas que se hayan practicado hasta el 29 de julio de 2021. Como hasta ese día no se había tomado declaración a las personas investigadas, algo que es imperativo en fase de instrucción, antes del juicio oral, se ordenó el archivo de la causa. Aun así, García-Castellón consideraba que sí que existían indicios para considerar que se habían producido delitos de terrorismo, aunque ahora no se le pueda juzgar por ello debido a esta fallo procesal.

En esta causa, estaban investigados por la Audiencia Nacional la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; la dirigente de ERC Marta Molina; el empresario Oriol Soler; el ex secretario de Organización de ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el empresario Josep Campmajó; el considerado tesorero de Tsunami Jaume Cabani; el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el banquero Nicola Flavio Guilio.