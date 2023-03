La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, del PSC, ha denunciado que su teniente de alcalde, Jesús Rodríguez, la ha amenazado por dejarlo fuera de la lista electoral de las elecciones municipales del 28 de mayo. Por este mimo motivo lo ha destituido. Según ha podido saber OKDIARIO, el motivo de no incluirlo en su candidatura es por «pérdida de confianza política tras varios episodios y quejas de colectivos».

Ella misma ha relatado esta noche en varios mensajes en sus redes sociales lo que ha ocurrido. Asegura que quien hasta ahora era su concejal y teniente de alcalde, Jesús Rodríguez «me ha amenazado y coaccionado con actitud agresiva, y me ha intentado chantajear con difundir denuncias falsas si no cambiaba la decisión de no incorporarlo a la propuesta de candidatura electoral del PSC de Sabadell». Farrés, que no ha concretado en qué han consistido las amenazas, asegura que le comunicó la decisión de no incluirlo en las listas el pasado jueves.

[1/6] Avui ha estat un dia molt dur per a mi. Obro fil 👇 — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) March 20, 2023

«Ha sido realmente una situación que de ninguna manera hubiera imaginado nunca, y mucho menos de alguien que hasta hoy mismo era un compañero de grupo y de partido desde hace muchos años», sigue el relato de Marta Farrés. La alcaldesa de Sabadell se muestra muy afectada por el hecho, y señala que «llegado a este punto de no retorno, no me ha quedado otra salida que denunciarle, cesarle de sus responsabilidades de gobierno y ponerlo en conocimiento del PSC». En este punto, Marta Farrés, informa de que, según le han comunicado, el Partido Socialista, ya lo han suspendido de militancia.

Farrés confiesa que «no ha sido una decisión fácil», pero que no puede aceptar «de ninguna de las maneras que nadie intente socavar mi voluntad y las decisiones que tomo en el ejercicio de mis funciones y atribuciones, con coacciones y amenazas. Nunca aceptaré chantaje alguno, venga de quien venga».

Según han detallado fuentes municipales y del PSC Sabadell, Jesús Rodríguez no ha aceptado la decisión de su partido de dejarle fuera de la lista electoral y se ha comportado de manera agresiva contra Farrés en su despacho, informa La Vanguardia.