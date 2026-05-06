Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, denuncia «la falta de información del Gobierno»

Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, ha denunciado este miércoles la «poca información por parte del Gobierno central hacia el Gobierno de Canarias» sobre el crucero con hantavirus. Domínguez ha señalado que siguen esperando a que «el Ministerio de Sanidad diga cómo debemos atender a las personas» que puedan estar contagiadas de este virus.

Domínguez ha expresado en una entrevista en COPE las dudas del Gobierno canario sobre el traslado del crucero a las islas, ya que no entienden «por qué tienen que venir a Canarias en una travesía de más de 48 horas en barco y coger un avión aquí cuando pueden bajarse y coger el avión directamente en Cabo Verde».

Según ha explicado Domínguez, la decisión de trasladar el crucero al archipiélago ha sido del Ministerio que responde a una petición de la OMS y de Países Bajos. Situación que preocupa al gobierno de Canarias por ser siempre «el destino elegido para asuntos delicados» según ha expresado el vicepresidente de la región.

La situación del pasajero del barco en estado grave por el hantavirus es uno de los puntos más alarmantes para el gobierno de Canarias. Según Domínguez, no entienden por qué, si esa persona va a ser evacuada en avión, «por qué tiene que pasar por Canarias y no directamente de Cabo Verde a una capital europea».

Sobre la situación de este paciente, el Gobierno de Canarias no sabe como tiene que proceder una vez llegue el crucero a las islas y siguen «esperando a que el ministerio nos diga cómo atender a este paciente, en qué situación está y qué se necesita» según ha señalado Domínguez.

La ausencia de información del Gobierno central y del ministerio de Sanidad hacia el Gobierno ha sido el principal reproche que ha hecho el vicepresidente de las islas quien ha señalado que «nadie les puede tachar de insolidarios porque la información nos llega a cuentagotas». También ha desvelado que tanto él como el presidente de la región, Fernando Clavijo, se han «ido informando por los medios de comunicación».

La petición tanto de Manuel Domínguez como del Gobierno canario es que «el barco no atraque si no que fondee para que el riego para las islas Canarias sea menor», según ha apuntado el vicepresidente.