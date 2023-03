Manuel Bautista: «Sánchez es quien protege a Noelia Posse mientras Juan Lobato calla»

El candidato del PP a la alcaldía de Móstoles, Manuel Bautista, ha asegurado en LA ANTORCHA de OKDIARIO que “Sánchez y Ferraz son quienes protegen a Noelia Posse”. El candidato del PP denuncia que, mientras tanto, el líder del PSOE madrileño calla: “Instamos a Juan Lobato a que se pronuncie”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha pedido el procesamiento de la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, y de siete miembros de su equipo de gobierno por prevaricación administrativa en el llamado caso ITV. La alcaldesa condonó a la empresa que gestionaba la ITV una deuda de 2,4 millones de euros en contra de los informes del secretario y del interventor del ayuntamiento. Manuel Bautista afirma que “Posse está deslegitimada para seguir como alcaldesa”: “Es un escándalo que perjudica la imagen y las arcas de la ciudad. Los mostoleños están financiando con sus impuestos a esta empresa privada beneficiada por la alcaldesa”. El caso ITV se investiga también en el Tribunal de Cuentas.

Es el último lío de esta polémica alcaldesa socialista contra la que nada se ha podido, misteriosamente, hacer dentro del PSOE. “Noelia Posse ha conseguido a Móstoles se la conozca por el enchufismo, su nepotismo, su autoritarismo y su incapacidad en la gestión”, dice Manuel Bautista.

En efecto, Noelia Posse ha enchufado en tropel, sin el más mínimo disimulo, a familiares y amigos sin importarle la repercusión mediática -incluso nacional- del caso. “Es un dislate”, dice el candidato ‘popular’, que enumera así algunos, no todos, de los enchufes: “Enchufó a su hermana como community manager del ayuntamiento; enchufó a su tío, que es funcionario, haciéndole cargo de confianza y subiéndole el sueldo de funcionario; enchufó a una expareja y también lo puso también como cargo de confianza y le subió el sueldo; y hasta enchufó a un odontólogo amigo suyo para gestionar el Instituto Municipal del Suelo…”. Como todo el mundo sabe hay una estrecha relación entre la odontología y un instituto municipal del suelo.

Sánchez, el protector de Posse

¿Quién protege a Noelia Posse? “Está protegida por Ferraz y Moncloa”, contesta sin dudar Manuel Bautista. Recuerda que “Sánchez fue quien, en los peores momentos de Noelia Posse y sus enchufes, paralizó las iniciativas que intentó tomar el entonces secretario general del PSOE Madrid, José Manuel Franco”. Según el código ético del PSOE, al abrirse juicio oral, Noelia Posse debería dimitir y el partido abrirle expediente. Posse se siente fuerte y ya ha dicho que no va a dimitir. Ni Cristina Narbona, presidenta del partido, pudo en su momento, tampoco, acabar con ella.

Un alto cargo, ligado al círculo más estrecho de Pedro Sánchez, el Gabinete de la Presidencia, aparece en todas las quinielas mediáticas como el protector de la alcaldesa: Iván García Yustos. Fue concejal en Móstoles y pareja de Posse en el ayuntamiento. Siendo concejal en 2003 protagonizó un escándalo al pagar con su móvil oficial del ayuntamiento llamadas nocturnas a líneas eróticas y de porno. Tuvo que dimitir. Pasados los años, Iván García Yustos se convirtió en una pieza clave para acabar con el secretario del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, a quien Sánchez cesó y hasta le cambió la cerradura de la sede para que no pudiera refugiarse dentro y oponerse a su destitución. Sánchez ascendió a García Yustos al Olimpo de Moncloa. Forma parte del grupo de fieles en Madrid de otro incombustible: Rafael Simancas.

“Política chabacana”

Manuel Bautista dice que Noelia Posse “practica la política más chabacana de colocar amigos como hace Sánchez en Moncloa”. “Se cree que Móstoles es suyo, como Sánchez se cree que España es suya”, añade. “Es la incapacidad y el sectarismo llevados a límites extremos”.

Móstoles tiene 210.000 habitantes censados, es la ciudad más grande la Comunidad de Madrid tras la capital y la número 27 de España. “Dejadez y abandono es lo que sienten los mostoleños y lo que nos trasmiten”, señala Manuel Bautista.

“No hay gestión”, señala el dirigente del PP. “A día de hoy, Móstoles no tiene seguro de responsabilidad civil; es la única población de la Comunidad de Madrid que sigue sin dar la licencia para el Plan Vive de viviendas de protección social para jóvenes; la alcaldesa dejó sin ejecutar 30 millones de euros en el peor año de la pandemia porque no fue capaz; ha dejado de invertir 20 millones de euros del programa de inversiones porque es incapaz y hasta ha sacado una línea de subvención a familias de un millón de euros. Se ha gastado 90.000 euros en publicitarla, pero ha ejecutado sólo 22.000 euros del millón previsto”.

El candidato del PP a la alcaldía continúa el rosario de ‘logros’ de Noelia Posse: “Móstoles no tiene cine, vive una ola de robos en la hostelería a base de romper escaparates con las tapas de las alcantarillas, no es una ciudad para jóvenes porque se empeña en no dar la licencia para las viviendas, es una ciudad donde el deporte y la cultura no pintan nada y donde al mayor se le ignora o los parques están abandonados”.

Manuel Bautista se compromete a levantar alfombras si el 28M es elegido alcalde de la ciudad: “No haré otra cosa nada más llegar que levantar alfombras. Quiero saber en qué situación real está el ayuntamiento, las cuentas y su plantilla”.