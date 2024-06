La mano derecha de Begoña Gómez en la Complutense insulta a OKDIARIO: «Son mercenarios por encargo»

Blanca de Juan de Castro, ex coordinadora de la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirige Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y actual miembro de su «consejo asesor», ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que califica de «mercenario» a OKDIARIO -además de otros medios que publican informaciones críticas sobre la esposa del presidente del Gobierno- y llega a afirmar que «llegarán cargos en contra» por estas revelaciones. De Juan ha ejercido un papel relevante en la creación y promoción de la polémica cátedra de Gómez y el máster asociado, que no se celebrará ya el próximo año tras los últimos escándalos. Entre otros, ejerció como coordinadora de la cátedra desde su creación, en octubre de 2020 hasta diciembre del año pasado. En la actualidad, según recoge en su currículum, es profesora y tutora en otra de las titulaciones que Gómez dirige en la Complutense, el máster en captación de fondos.

En la publicación, que ha sido difundida en su perfil social, De Juan arremete contra OKDIARIO, adjuntando la información de este diario en la que se revelaba la imputación de Begoña Gómez. Cabe recordar que la esposa del presidente del Gobierno está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por las cartas de recomendación que firmó para que su socio, el empresario Carlos Barrabés, reforzase sus opciones en dos contratos públicos del Gobierno, que acabó llevándose, por un importe de más de 10 millones. La Fiscalía Europea ha asumido parte de la investigación. La mujer de Sánchez, además, ha sido citada a declarar el próximo 5 de julio por el juez Juan Carlos Peinado.

«Patraña» y «engendro»

Según De Juan, la «estrategia» de los medios que «dicen sacar a la luz la verdad por el bien de la sociedad» -entre los cuales cita expresamente, y en primer lugar, a OKDIARIO- es la siguiente: «Elegir una víctima y alguien de su entorno cercano (alguien con una vinculación personal, el partido político no importa demasiado). Es sólo una víctima más, es la víctima número 2, que se convierte en el objetivo a derribar. Esta vez le ha tocado a Begoña». «Son mercenarios. Da igual a quién y cómo. El caso es cumplir con el encargo y a ser posible que parezca un accidente», señala en sus redes.

En la publicación, califica de «patraña» estas informaciones basadas, dice, en «pocos datos, falsos a ser posible». Según De Juan, la táctica se basa en «repetir mucho mucho mucho algo que, aunque no sea cierto, al repetirlo mucho mucho mucho, comienza a serlo para algunos. Esto pegaría con el famoso eslogan publicitario de los 80 y 90: Anunciado en TV, que no quiere decir más que eso, que sus directivos pagaron mucha mucha mucha pasta para que su producto salga en la tele muchas muchas muchas veces».

«Mezclar muchos nombres, muchas acciones y muchas instituciones públicas y privadas (mejor si son públicas), agitarlo mucho mucho mucho y sacar un engendro en forma de artículo de datos inconexos e inexactos, cuando no completamente falsos y/o inventados. Así, todo junto y muy desordenado para que algunos (que tampoco dan para mucho más que para pasar el día), interioricen que algo muy gordo está pasando: muchos muchos empresarios, muchas muchas reuniones secretas, muchas muchas personas (daños colaterales, pero en guerra todo vale), mucho mucho de todo, y como no se entiende bien (que ahí esta la clave), pues genera la sensación de ser algo muy muy muy gordo, precisamente por eso, porque no está nada claro y nadie lo entiende bien (y aquí de nuevo volvemos a la publicidad: muchos términos técnicos o que suena a eso, que definen un producto, y que como no los entendemos ni sabemos como supuestamente confieren un mejor rendimiento, pues asumimos que son verdad, porque seguro que los que dicen esas palabrerías son mucho más listos que nosotros. Y lo son, de verdad. Aunque menos inteligentes seguramente también».

«Y como sus fieles lectores no lo son tanto, qué mejor que un buen titular que impacte y que sea facilito de entender», dice De Juan, señalando la publicación de OKDIARIO sobre la imputación de Begoña Gómez.

«Aunque si luego abres el artículo, la noticia sea mucho mucho mucho lío, mucha mucha mucha gente y nada de nada de lo que anuncian. Claro, porque es todo falso y luego, cuando les llame de nuevo el juez, la mentira se haría más y más y más gorda y fíjate tú el follón. No por el cargo de conciencia (que de eso no usan), pero luego empezarán a llegar los cargos contra ellos, pero esta vez basados en pruebas y datos concretos», concluye.

Informaciones sensibles

OKDIARIO ha venido publicando en los últimos años distintas informaciones sensibles para la mujer del presidente del Gobierno, algunas de gran impacto. Entre ellas, que no disponía de licenciatura oficial, lo que no le ha impedido dirigir varias titulaciones en la Universidad Complutense de Madrid.

En las últimas semanas, este periódico ha revelado distintas informaciones relacionadas con la ayuda de Begoña Gómez a Barrabés para participar en contratos públicos, el llamado «clan Benasque» -la conexión entre Pedro Sánchez, el empresario y el adjudicador de estos contratos-, la actividad profesional de Gómez, la polémica por su software en la Complutense, o la cancelación de la nueva edición de su máster, entre otros.

Las informaciones publicadas por éste y otros medios han provocado la reacción de Pedro Sánchez, que prepara un plan para amordazar a la prensa crítica. Aunque apenas ha desvelado detalles, su objetivo es «acabar con la impunidad» de lo que califica de «pseudomedios». Es decir, aquéllos que publican información comprometida sobre él y su familia.