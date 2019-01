La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha aprobado su subida salarial hasta los 106.130,52 euros. Sin embargo, tal como se desprende de la nueva declaración de bienes que ha colgado en el Portal de Transparencia no llega a fin de mes y, en comparación con 2017, ha perdido 29.270 euros.

Sin informar a la prensa, la alcaldesa dio este lunes el visto bueno a una subida salarial para ella y sus concejales, aplicándose, como avanzó OKDIARIO, el 2,25% máximo que permite el decreto aprobado por Pedro Sánchez.

De esta forma, Carmena pasa a cobrar 106.130,52 euros al año. Las retribuciones de los demás concejales quedan referenciadas al sueldo de la alcaldesa, disminuyendo su cuantía en función de una serie de porcentajes. Todo ello, a pesar de que en campaña electoral, la regidora madrileña firmó una carta financiera en la que se comprometía a recortar este sueldo en 52.000 euros. “La alcaldía de la Villa de Madrid alcanzará un salario bruto anual de 48.398,53 euros anuales”, recogía, expresamente, el documento.

En todo caso, este sueldo no le resulta suficiente para cubrir sus gastos. Según las declaraciones de bienes que acaba de hacer públicas el Ayuntamiento, Carmena ha perdido casi 30.000 euros en el último año. Y ello, a pesar de ingresar 106.000 euros de salario.

La suma de depósitos en cuenta corriente y en patrimonio mobiliario (la cartera de inversiones que no quiere detallar por empresas) en 2017 asciende a 390.802 euros. En 2018, esta misma suma registra 361.531 euros. Carmena no compró ningún bien inmobiliario, vehículo, otros bienes muebles, ni adquiere deudas. Su chalet en la urbanización de Conde Orgaz ya lo tiene pagado. En la web de Ahora Madrid dice donar 21.105 euros anuales a causas sociales, una cifra de 2017, ya que desde entonces no se ha actualizado.

Ediles no ahorradores

Las declaraciones revelan también la escasa capacidad de ahorro del resto de concejales. Casi ninguno consigue ajustarse el cinturón y preparar su hucha para cuando no tengan salario público. Excepciones son Celia Mayer, concejal de Políticas de Género, que ahorra 21.439 euros en la Caja de Ingenieros; Marta Gómez Lahoz, edil de San Blas-Canillejas y Barajas, que ha incrementado sus depósitos en más de 100.000 euros (posiblemente por una herencia), Rommy Arce, edil de Arganzuela y Usera, que hace una hucha de 15.000 euros; o Esther Gómez Morante, edil de Carabanchel y Chamberí, que ahorra otros 15.000.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el entorno de Carmena para conocer las causas de esa incapacidad de ahorro. “La alcaldesa no cobra la partida de gastos de representación y ella paga de su bolsillo comidas, regalos etc. y no cobra dietas cuando viaja”, alegan. Sin embargo, su equipo sí gasta en torno a 50.000 euros al año.

En las cuentas de 2018, por ejemplo, el gabinete de Alcaldía de Carmena pasó gastos a las arcas municipales por 30.870 euros: 2.937,00 euros en comidas institucionales, 807,41 euros en flores, 16.156,44 euros en catering, 4.857,50 euros en distinciones y trofeos y 6.112,19 euros en la partida ‘Otros’.