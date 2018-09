El exJemad admite en privado que tendrá que negociar con Carmena a puerta cerrada la lista electoral

En los círculos de Podemos el secretario municipal dice que negociará con Carmena y el resto de partidos Podemos Madrid hará primarias antes de fin de año con el formato habitual de listas y luego negociará

El secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, confiesa en privado, ante la militancia morada, que de cara a los comicios locales de 2019 no habrá primarias como en 2015 con Ahora Madrid. Por el contrario, el ex Jemad reconoce que habrá un tira y afloja mano a mano con Manuela Carmena para incorporar a los ‘morados’ en la candidatura, “un proceso de negociación”, indica.

“¿Cómo se conformará la lista electoral?”. Es “la pregunta del millón”, según palabras del propio Rodríguez a sus filas. De puertas para fuera, Carmena dice que habrá “más que primarias”, pero OKDIARIO ha podido confirmar que no será así. Habrá ‘Juego de Tronos’. El militar de Podemos tiene asumido que habrá una negociación en ‘mesa camilla’ al margen de la militancia.

Rodríguez ha avisado a sus afines que “Podemos Madrid ciudad hará primarias antes de fin de año y luego con esa lista irá a negociar la lista electoral“. Se elaborará una lista oficialista con la que intentar “cubrir los perfiles concretos que requiere un Gobierno local” (un economista, un urbanista, un experto en seguridad, un gestor cultural, etc.). Él mismo estará también en esa lista, ya que dice que si los inscritos de Podemos lo quieren, él estará en la candidatura. Es posible que no sea el ‘número 2’ y sustituya al contestado Javier Barbero, en el área de Seguridad.

Primarias en 2018

El militar, en línea con Carmena, destaca que “en los ayuntamientos no se pueden hacer fichajes” como sí se pueden hacer en los gobiernos regionales y estatal para los ministros y consejeros autonómicos. Todos los concejales de gobierno deben salir de la lista electoral y eso, considera, no se tuvo en cuenta en 2015. Dice que hay que buscar “un equipo equilibrado en especialidades”.

“Revalidar no va a ser fácil, no sobra ningún voto, hace falta organización”, reconoce

El militar afirma que tendrán que hacer concesiones. Están de acuerdo en ir juntos con las “fuerzas del cambio” y falta la negociación sobre la lista y la fórmula. Pone “el ejemplo del Rastro”, cuando comprador y vendedor están de acuerdo en la operación pero tienen que regatear el precio. No se cierran a ninguna fórmula jurídica electoral. “Podría Ahora Madrid” o ser la fórmula inédita que propone Carmena de “agrupación de electores”.

No obstante, el ex Jemad reflexiona que mientras que en 2015 el “paquete” que venía con Carmena era solo su actual teniente de alcalde, Marta Higueras, “ahora ese paquete puede que haya aumentado”. Estarían en este grupo los hoy concejales independientes Nacho Murgui y Pablo Soto sumados al círculo de confianza de la regidora, esto es, su sobrino político Luis Cueto, Felipe Llamas, Berta Cao o Lourdes Menéndez.

Dudas con IU y Equo

Por otra parte, el líder municipal de Podemos aspira a integrar a Izquierda Unida. No obstante, le produce “extrañeza” las primarias que están realizando estas últimas semanas. En IU Madrid están votando si quieren que Mauricio Valiente sea su candidato. A Rodríguez le choca que, “si no hacen otro proceso interno, en IU se conformen con un solo edil en un puesto de salida en 2019″.

También critica que en Equo, la formación ecologista que ahora tienen a Inés Sabanés como concejal, no han hecho movimientos aún. Sobre Ganemos, Anticapitalistas, Madrid 129 y otras formaciones que hasta ahora han integrado Ahora Madrid, el ex Jemad no tiene opinión. Eso sí, dice que “para revalidar eso no sobra ningún voto y apuesto no sólo por la unidad en Podemos, que es evidente, sino todas las fuerzas del cambio para revalidar el Ayuntamiento”.

Rodríguez en todo caso pone en valor los 51.000 inscritos que tiene Podemos en la capital. “El resto de fuerzas deberán ser conscientes del peso que tienen políticamente y la lista se hará en función del peso efectivo de cada una“, expone, “puede ser 80% Podemos y 20% IU”.

Por eso, considera que la fuerza morada debe ser la principal a la hora de conformar la lista. No obstante, sólo 5.575 de esos respaldaron su elección como líder frente a 2.624 que se inclinaban por la anticapitalista Isabel Serra.