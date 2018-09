Lorena Ruiz-Huerta procesada. El juzgado número 48 de Madrid manda a juicio a la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid por hablar alegremente de torturas policiales en el programa de Jordi Évole, ‘Salvados’.

Según ha adelantado la Cadena SER, el caso se remonta a hace cuatro años, cuando, ejerciendo entonces como abogada, aseguró que muchos de sus defendidos le transmitían que eran maltratados en sus detenciones.

“La policía maltrata a los detenidos de manera sistemática durante la detención. Desde el momento en que se produce la detención, durante la conducción, en los calabozos, y no solamente de forma física, no sólo les golpea, sino que les veja, les insulta y les humilla”, sostiene Ruiz-Huerta ante Évole, que sorprendido, le subraya que “es una acusación gravísima”. Ella no da un paso atrás: “Es una acusación gravísima y es una acusación que yo recibo de todos… no me atrevería a dar un porcentaje, pero rozaría el 90 por cien, de los clientes que yo asisto como letrada”.

Sindicatos policiales y de guardias civiles denunciaron a la hoy diputada, que se justifica en que ella se limita a hacer público lo que le transmitían sus clientes y que le ampara la libertad de expresión.