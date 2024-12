Luis María Pardo (Iustitia Europa): «Veremos a Begoña Gómez en el banquillo»

«Yo creo que veremos a Begoña Gómez en el banquillo y, seguramente, ante un jurado popular». Es la previsión de Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, movimiento ciudadano de la sociedad civil que ejerce la acusación popular en los casos Begoña Gómez, Ábalos y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Luis Pardo ha estado en La Antorcha de OKDIARIO tras asistir a la declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado. La mujer del presidente decidió, por fin, declarar, aunque sólo ante su abogado. Un cambio evidente de estrategia de defensa después de meses de silencio y de intentar tumbar la causa y desprestigiar al instructor.

Begoña Gómez se lavó las manos en el tema del software y echó la culpa a la Complutense. Dice Luis María Pardo: «Pareció la historia de Ábalos. Esto ha sido cosa de otros. Eso de ‘yo pasaba por allí, yo era ministro, pero no era ministro, Aldama iba por allí, pero no sé a qué venía…’. El relato de Begoña Gómez es el mismo. Yo iba por allí, me dijeron oye hay una cátedra, hicimos la cátedra y he acabado aquí imputada no sé por qué». Para Luis María Pardo, «no es creíble y la sociedad civil no se lo cree, nos tratan como a niños; aquí, al final, todos tienen pérdida de memoria». Para Luis María Pardo, el siguiente paso decisivo de esta causa para determinar si Begoña Gómez se sentará en el banquillo va a ser el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el empresario Carlos Barrabés.

Luis María Pardo tiene claro, respecto al caso Ábalos, que hay un pacto de silencio de Sánchez con su exministro y con Koldo para taparse. Según el abogado y presidente de Iustitia Europa, la imagen del congreso del PSOE en Sevilla con Chávez y Griñán en primera fila aplaudidos no fue casual. Sospecha que Sánchez les ha pedido silencio y aguante a cambio de un indulto encubierto del Tribunal Constitucional y Conde Pumpido como en el caso de los ERE: «Les enseñó la vía Chaves-Griñán». Luis María Pardo cree que «Aldama vio que lo dejaban fuera, que se iba a comer el marrón solo y dijo yo no trago».

¿Tiene Aldama grabaciones?

Luis María Pardo cree que Víctor de Aldama, «que ha colaborado y conoce cómo funcionan las fuerzas de seguridad», puede tener no sólo fotos, sino también grabaciones comprometedoras de Ábalos, de Koldo y de más personas. ¿Incluido Sánchez?, le preguntamos. «Yo ya no descarto nada», responde. José Luis Ábalos es, sin duda, la última frontera de Sánchez. Luis María Pardo cree que «Aldama tiene una estrategia jurídica perfecta» y yendo paso a paso, «como cuando deja caer que vió un Falcon en la República Dominicana».

Luis María Pardo ve a Aldama sólido y seguro de sí mismo. Frente a los intentos del sanchismo mediático de minimizar y desprestigiar las acusaciones de Aldama, el abogado de Iustitia Europa destaca que a lo que asistimos es a una investigación de la UCO: «La fiscalía no pondría en libertad a Aldama si las pruebas que ha presentado y las que puede adicionalmente presentar no fueran sólidas y corroboradas por la UCO». Y destaca: «Aldama se autoinculpa, es un presunto delincuente, pero ha dicho ‘esto no me lo como yo sólo’ y está colaborando con la justicia».

República Dominicana y Venezuela

La República Dominicana y Venezuela aparecen como destinos-clave de estas investigaciones. Varios agentes de la UCO llevan semanas en Santo Domingo tratando de desentrañar una madeja de sociedades a través de la cual se habría lavado el dinero de las comisiones ilegales. Luis María Pardo no tiene duda de que los agentes trabajan sobre los nombres y datos concretos que les facilitó Aldama.

Venezuela nos lleva al caso de los hidrocarburos. Según Luis María Pardo, «los ERE pueden quedar en un Sugus en comparación con esto». Estaríamos hablando de superar los 3.000 millones de euros. La trama de los hidrocarburos sigue secreta: «Estaríamos ante algo muy muy gordo». Y destaca: «¿Y por qué está la figura de Aldama ahí? ¿Los mismos partícipes en los mismos procedimientos?». Lo grave es -dice- «que los controles han fallado y que nos enteramos de carambola por unas mascarillas… y lo intentan acotar a las mascarillas. No. Esto va mucho más allá. Era todo durante una época». Y añade indignado: «Mientras nos tenían encerrados en casa».

Amenazas

Luis María Pardo cree que la vida de Aldama corre riesgo: «Le pegaron cuatro tiros a su coche en pleno centro de Madrid». Y cuenta que tanto ellos, los abogados de las acusaciones populares, como los periodistas que lo están investigando están sometidos a presiones sibilinas: «Dicen ‘ten cuidado por donde vayas, se precavido, no vayas solo’. Hace dos meses le pegaron a Miguel Bernad, presidente de Manos Limpias, en la calle Marqués de Urquijo». Luis María Pardo tiene claro que estamos ante el comportamiento de una mafia: «Aldama ha dicho que tenían dividida España en cupos. Si cambias cupos por ‘famiglias’ o mafias, estaríamos como en Italia».

Sobre el caso de David Sánchez, Luis María Pardo se muestra prudente y prefiere esperar al informe de la UCO que nos dibujara la trayectoria de su patrimonio.

Sánchez, al golpe de estado

Luis María Pardo cree que la sociedad española debe prepararse para el choque institucional que Sánchez prepara para defenderse. «No va a dimitir», lo tiene claro. «Sánchez va al choque institucional con el Poder Judicial, que es donde se sienten fuertes».

Luis María Pardo tiene claro que si llegado el caso y de las investigaciones se derivaran indicios y el Tribunal Supremo solicitara el suplicatorio de Sánchez al Congreso, el PSOE y sus socios votarían en contra: «Estaríamos ante un golpe de estado». «Caminamos hacia ello», advierte, «y a Sánchez no le importa porque es el terreno donde se siente cómodo». En ese caso, además, decaería la investigación de la causa en lo relativo a Sánchez mientras podría haber, al tiempo, personas condenadas y en prisión por los mismos hechos. Luis María Pardo lamenta que «haya dos justicias, la del Poder Judicial para todos los ciudadanos y la de los políticos que se salvan entre ellos».

El presidente de Iustitia Europa destaca la labor de las acusaciones populares cumpliendo el papel que les encomienda la Constitución: «Sin su trabajo no sabríamos nada de lo que estamos sabiendo en los tres casos». Por eso, denuncia que Sánchez quiere acabar con ellas «por la puerta de atrás». Le preguntamos por el silencio de Sánchez ante el juez Peinado en La Moncloa. Y responde: «El silencio solo puede generar la indiferencia moral del mundo. Este es el problema. Y es lo que nosotros intentamos. Que no haya silencio». Luis María Pardo cree que «en uno o dos meses, con los nuevos informes de la UCO, se irán clarificando mucho las cosas en los tres casos».