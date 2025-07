En un nuevo capítulo del controvertido Gonzalo Pérez Jácome, el alcalde de Orense que no deja indiferente a nadie, ha decidido que la mejor manera de promocionar las Termas do Muíño es protagonizar un vídeo que mezcla espectáculo, desafío y un toque de surrealismo digno de una comedia de Berlanga o de aquelprograma telecinquero Las noches de tal y tal del incalificable Jesús Gil.

¿Qué mejor forma de demostrar que unas aguas son salubres que zambullirse en ellas con un micrófono enganchado al vello del pecho, acompañado de una concejala-conselleira, Noa Rouco, en bañador que parece estar preguntándose en silencio qué este espectáculo acuático?

El vídeo, de una pésima calidad, muestra a Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana, emulando en la termas el legendario baño de Manuel Fraga en Palomares, pero con un giro moderno: en lugar de desmentir riesgos nucleares, aquí se trata de desafiar a la Xunta de Galicia, que colocado un cartel recomendando no bañarse en ellas por no cumplir con una normativa que el propio alcalde califica de «surrealista».

A su lado y en bañador negro, la conselleira de Festejos, Termalismo y Turismo, Noa Rouco, permanece en un silencio sepulcral, como si fuera una figura decorativa en la performance. En bañador, sin pronunciar palabra, parece cumplir el papel de cómplice muda, algo que en las redes ha generado más comentarios que el propio chapuzón.

«Jesús Gil estaría orgulloso», ironizaba un usuario en X, mientras otro apuntaba que la conselleira parecía «incapaz de disimular las pocas ganas de estar ahí» es que, mientras Pérez Jácome se regodea en su monólogo, recostándose en el agua como si protagonizara un anuncio de turismo de bajo presupuesto, Rouco se limita a estar, en lo que algunos han calificado de «mujer florero» en este espectáculo.

El vídeo, compartido en el perfil de X del alcalde (@gonzalojacome), no escatima en teatralidad. «Cinco, cuatro, tres…!», arranca Pérez Jácome en las termas como si estuviera a punto de lanzar un cohete espacial en lugar de darse un baño. Con el micrófono colocado en su pecho peludo –un detalle técnico de lo más berlanguiano–, proclama que las Termas do Muíño son «un paraíso natural, incomparable en el mundo». Y, por si no quedaba claro, remata con un «¡Háganme caso!», que suena más a eslogan de telepredicador que a mensaje institucional.