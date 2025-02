Liberum: «Van a haber nuevos investigados en el ‘caso Koldo’, sólo les importaba su bolsillo»

OKDIARIO entrevista a la Asociación Liberum, que ejerce como acusación popular en causas mediáticas como el caso Koldo, el procedimiento judicial sobre el hermano de Pedro Sánchez, la trama de los hidrocarburos de la Audiencia Nacional o las recientes diligencias abiertas por responsabilidades tras la DANA. La presidenta de Liberum, Nandi Cuevas, y los abogados de la Asociación Liberum, Alexis Aneas e Inmaculada Jaén relatan a este periódico cómo avanzan las distintas instrucciones en las que están personados.

Pregunta.- ¿Cómo nació Liberum? ¿Por qué decidís ejercer la acción popular?

NANDI CUEVAS: Liberum es una asociación de sociedad civil, es decir, ciudadanos de a pie que en un momento determinado nos constituimos en el año 2021, pero ya llevábamos ejerciendo a nivel particular con grupos de gente desde el 2020. Somos el descontento de la población, del ciudadano de a pie, el que pasa inadvertido, del que nadie se acuerda que existe, pero que sí existe, vota y paga impuestos. Es un poco el trasladar realmente el descontento de la sociedad sobre las instituciones públicas de todo tipo. […] Debía respetarse la opinión de todo el mundo que no se hizo y presentamos varios recursos a nivel administrativo, sin llevar abogados ni nada, sino escritos puramente escritos que presentábamos. Nos salió bien, siempre las normas las retrotraían, es decir, presentábamos, recurríamos porque no estábamos de acuerdo y automáticamente en 15 o 20 días se caía la norma y se acabó. […] Entendimos que esto lo podíamos trasladar al resto de España, echar una mano a todo el mundo y así es como nos constituimos como asociación y empezamos realmente a nivel nacional.

P.- Estáis personados en el caso Koldo. ¿Creéis que se podrá esclarecer algo en la trama de mascarillas?

ALEXIS ANEAS.- La asociación Liberum consideró personarse en la causa por el objeto de las mascarillas durante la pandemia y hasta que terminó la misma, estuvimos batallando algunas de las medidas preventivas sanitarias que considerábamos que en un momento dado podían estar vulnerando algunos derechos fundamentales. Y cuál fue nuestra sorpresa, que también se hizo negocio ilícito con este tipo de material o dispositivo sanitario […] Del caudal de información que hay ahora mismo en el procedimiento, tanto por los informes de la UCO como por la declaración de los testigos, yo creo que el procedimiento va a seguir hacia adelante y es más, yo creo que aparecerán nuevos investigados también.

P.- ¿Cómo veis el horizonte de la causa sobre el hermano de Pedro Sánchez? ¿Se caerán delitos?

INMACULADA JAÉN.- Lo que percibimos con respecto a Su Señoría, en este caso la señora Beatriz Biedma, es que está haciendo una labor encomiable en cuanto a la instrucción con respecto a las diligencias que se han practicado. Creemos que son de importante trascendencia en cuanto a las testificales que se han que se han practicado, porque podemos entender que hay incluso contradicciones y se está insistiendo en saber la verdad.

P.- Estáis intentando hacer justicia por lo sucedido con la tragedia de la DANA que ha dejado más de 200 muertos. ¿Qué está ocurriendo en el tribunal de Catarroja?

A.A.- Cuando sucede la tragedia, inmediatamente, la presidenta de la asociación Liberum habla con nosotros sobre la posibilidad de tomar algún tipo de acción desde el punto de vista humanitario. A medida que van pasando los días, vamos descubriendo cuestiones jurídicas en las que merecían la pena poner una atención inmediata. Por ejemplo, presentamos una denuncia ante la Comisión Europea porque descubrimos, para nuestro asombro, que el Gobierno de este país estaba incumpliendo las directivas europeas sobre prevención de inundaciones. […] La siguiente actuación vino de una manera un tanto rocambolesca y es que Paz Padilla se pone en contacto con nosotros porque estaba muy implicada en la ayuda humanitaria en Valencia y nos menciona su inquietud de las víctimas de que no les cuadraban algunas de las cosas que se estaban diciendo oficialmente de lo que había ocurrido y como, si desde la Asociación Liberum, como ente independiente, podíamos actuar. Nos reunimos con víctimas y nos sorprendimos de alguna de las cuestiones que nos cuentan que habían sucedido. Entendíamos que si eso era cierto y se podía probar lo que nos estaban contando las víctimas y que debían ser objeto de un procedimiento judicial y encima en la jurisdicción penal.

P.- Una licencia dada por el Gobierno ha derivado en un fraude fiscal millonario que se investiga en la Audiencia Nacional en el que estáis personados. ¿Cómo se consiguió este permiso?

I.J.- La empresa que tiene puesto el ojo en todo el entramado, es la empresa Villafuel, que sí que es cierto que no operaba, operaba como pantalla con otras siete empresas. Es por esto que en estos días, ya del mes de marzo, prácticamente se van a efectuar ya las testificales. Realmente creo que esto sí que es una casa donde nos va a dar muchas sorpresas, más de un investigado y más de un testigo que pueden dar más luz.

P.- ¿Cuál es el objetivo Liberum?

N.C.- La batalla por los ciudadanos de España que estamos muy hastiados. Nos toman el pelo, se apropian de lo nuestro, nos pisotean. Voy a decir hasta casi que nos matan. Vamos a decir que yo vivía en los mundos de Yupi, como la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, pero desde 2020 hasta el momento de hoy voy viendo una evolución que a mí me cuesta creer lo que estaba sucediendo. Lleva sucediendo bastantes años. Me cuesta creer cómo al final éramos todos partícipes. Yo también me voy a incluir en ello. Dejando que hicieran y deshicieran a su gusto y no respetando a la ciudadanía. No les importa si nos va bien, si nos va mal, si se pasa hambre, si no se pasa hambre. Es decir, no les importa absolutamente nada, salvo su bolsillo.