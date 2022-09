El próximo jueves día 8, un día después de que el Rey abra solemnemente el año judicial en el Tribunal Supremo, se reunirá el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por primera vez después de la aprobación en julio de la reforma exprés del Gobierno, que devolvía al CGPJ la facultad de nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional y obligaba a abordarla antes del 13 de septiembre.

Una renovación que cada vez se ve más oscura, una vez que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se haya autodescartado de las quinielas este lunes ante los periodistas que acudían a la toma de posesión de Álvaro García Órtiz como nuevo Fiscal general del Estado Álvaro García Órtiz, y en las que ha venido figurando invariablemente desde hace meses para ocupar una de los dos plazas que le corresponden al CGPJ.

Lesmes ha sido taxativo a las puertas del Supremo: «Como presidente del CGPJ, en esta coyuntura me parecería indecente que yo me prevaleciera del cargo para obtener esa ventaja. Quien está diciendo otra cosa está mintiendo interesadamente. No tengo ninguna intención de ir al TC en las actuales circunstancias. Y en el futuro inmediato, por supuesto, que tampoco. Y dentro de tres años, cinco, seis, no lo sé. Lo mismo no estoy vivo» y ha desmentido «maniobras» por su parte, desmintiendo cualquier movimiento en interés propio.