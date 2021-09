El Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha dictado con fecha 2 de septiembre de 2021 un «Auto de reapertura del procedimiento del caso Yéremi Vargas Suárez», el pequeño de siete años que desapareció de su casa en Gran Canaria el 10 de marzo de 2007.

De esta manera el bufete de Marcos García Montes que representa a la familia del pequeño de siete años desaparecido hace catorce de la localidad de Vecindario da hoy las gracias a «la Benemérita Institución, ora Comandancia de Las Palmas, ora Unidad Central Operativa (UCO), y unión de diferentes personas que han ayudado en la investigación privada».

El juez ordena ahora la reapertura de las diligencias previas en base a la solicitud del abogado que consistía en la «identificación de los responsables de la, en principio, desaparición de Yéremi Vargas Suárez», «averiguación de las circunstancias que rodean su comisión» y «los medios de prueba que puedan considerarse necesarios».

Ahora el juez ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre esta solicitud de diligencias con las que el juez ya está de acuerdo.

Los indicios presentados por la familia parecen apuntar inequívocamente al que hasta ahora ha sido el único sospechoso oficial del caso o al menos el más contundente: Antonio Ojeda, alias ‘El Rubio’. Hay que recordar que las acusaciones contra Ojeda fueron desestimadas por el juzgado, que, tras analizar las pruebas y los indicios aportados por los investigadores, decretó el sobreseimiento de la causa. Pocos fueron los que comprendieron esta decisión ya que la investigación a cargo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dejaba muy pocas dudas de que ‘El Rubio’ era un sospechoso con mayúsculas en el caso.

El coche de Antonio Ojeda, un Renault 5 con una característica pegatina de palmeras en la parte trasera, fue la prueba más contundente contra el sospechoso ya que su vehículo fue situado en la escena de la desaparición por varios testigos, entre ellos uno de los que invoca ahora el abogado de la familia en su escrito. Se trata de un vecino de la zona que hace 14 años era un niño, tenía 11, pero que recuerda perfectamente el tipo de coche que vio en la calle cuando desapareció Yéremi y recuerda mejor aún la pegatina con las palmeras.

La familia de Yéremi no sólo pide que se revise este testimonio sino otros de similar importancia, al igual que la propia coartada de Ojeda o por qué no decidió acudir a la Guardia Civil hasta seis meses después de la desaparición. También exigen que el juez que sobreseyó la causa contra Ojeda sea sustituido por otro que la revise con ojos nuevos y que sea capaz de captar lo que ellos ven de forma indubitada en los indicios que hay contra ‘El Rubio’. Los padres de Yéremi no están solos en esa sospecha.

Tras las denuncias y detenciones del padre de Yéremi Vargas la semana pasada era inevitable consultar con los investigadores que trabajan en la desaparición del niño si lo ocurrido a Juan Francisco afectaba de alguna manera al caso de la desaparición de su hijo. La respuesta fue tajante: el padre de Yéremi fue descartado como sospechoso del caso “desde el minuto uno” a lo que las fuentes consultadas por OKDIARIO aclararon a este periódico “ya sabéis quien es nuestro sospechoso”, en clara referencia a Ojeda, ‘El Rubio’.