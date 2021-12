Vuelco judicial en el caso Juana Rivas tras la concesión del indulto parcial por parte del Gobierno. El juez Manuel Piñar se niega a dejarla en libertad porque ello “podría representar un grave peligro para sus hijos”. El magistrado alega tres razones para no concederle la libertad: la ausencia de arrepentimiento de la condenada, la repetición de su conducta y el peligro que supone la madre para los menores porque, según el juez, «hay indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia”.

En la actualidad, Rivas cumple su condena en un Centro de Inserción Social en Granada capital. Piñar, juez del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, es el mismo que en julio de 2018 condenó a cinco años de cárcel a Rivas, y que además mostró su oposición al indulto del Gobierno.

Piñar describe en su auto que “esa probable reiteración delictiva, podría poner nuevamente en grave peligro a los menores. Este Juzgado ya emitió el parecer sobre el peligro que para los hijos representa la acusada en un informe contrario al indulto y ya no sabe cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y por supuesto del Gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor. Mientras tanto, al poco de constatarse estos hechos, la madre oculta a los niños, precisamente en el momento en que la presencia del menor era esencial para la investigación. Sobre este hecho se ha echado tierra encima y se ha soslayado su trascendencia, bajo la apariencia de ser la penada una víctima de un maltratador, cuando después de la única condena habida, se reconcilia, concibe otro hijo, sin que haya habido ningún otro episodio acreditado de maltrato”.

Según el escrito de Piñar, adelantado por el diario El País,“es posible que [Juana Rivas] haya sido víctima de malos tratos continuos como ha manifestado a pesar de que no existen condenas, pero también es probable que uno de sus hijos haya sido víctima de abusos sexuales por deficiencias en la vigilancia ejerciendo la guarda y custodia, aunque tampoco hay condena. Cierto que no se he determinado el autor de la brutal agresión padecida por el menor y por eso fue sobreseída, pero el hecho sigue existiendo y tuvo lugar estando el niño bajo la custodia de la madre. No se trataba de un niño que por su edad, sale a jugar o vuelve del colegio y es abordado y abusado, sino de uno de muy pocos años que deber ser controlado y vigilado en todo momento porque no puede valerse por sí mismo”.

El auto judicial concluye: “Esto no es un capricho ni una cruzada contra nada, sino una cuestión arraigada en unos hechos; ahí están los informes de la pediatra y de la forense, las fotografías tomadas al menor demostrativas de lo ocurrido, que puede ocurrir porque el menor estaba con su madre”.

Por todo lo anterior, Piñar concluye que “no ha lugar a conceder el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena de prisión que resta por cumplir a la penada Juana Rivas”.