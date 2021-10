El acto de conciliación celebrado este miércoles entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la expareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri -al que no han acudido ninguno de los dos- se ha saldado con la negativa de la militante de Podemos de retractarse de sus declaraciones públicas en las que vinculaba el caso de Rivas con el de Olivia y Anna, las niñas presuntamente secuestradas y asesinadas por su padre en Tenerife.

La cita ha tenido lugar en los juzgados de Collado Villalba (Madrid) y se ha prolongado durante apenas 15 minutos, los suficientes para que Montero no dé su brazo a torcer. Sus abogados, en representación de la ministra, han reconocido las declaraciones pero no las retiran. Tampoco aceptan pedir disculpas o indemnizar a Arcuri con 80.000 euros por injurias y calumnias, tal y como requería el ex de Juana Rivas. La madre de Macarena (Granada), recordemos, fue condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores al desaparecer con sus hijos en verano de 2017.

Así las cosas, la querella por daños y perjuicios seguirá su curso y Francesco Arcuri peleará por sentar en los tribunales a la ministra de Igualdad. Además de emprender acciones legales contra Montero, la expareja de Rivas ha ido también contra el diputado de Más País Íñigo Errejón, quien se refirió a Arcuri como un maltratador y defendió que Rivas quería proteger a sus hijos de una «posible violencia vicaria».

Indemnización de 80.000 euros

Arcuri exigía a la ministra una indemnización de 80.000 euros por daños y perjuicios. «Requerimos a la señora Montero para que se retracte en el acto de conciliación de todas y cada una de las afirmaciones que se citan, retire de forma inmediata las publicaciones que se reproducen en este escrito, y cualquier otra que se refieran al padre de los hijos de la señora Rivas», rezaba el escrito.

Solicitaba además por medio de su representación letrada que en el plazo de siete días desde la celebración de ese acto de conciliación, la ministra publicara a su costa en dos diarios nacionales la demanda de conciliación y el acta de conciliación.

La cita de este miércoles ha seguido los cauces esperados, y era el paso previo para la presentación de una querella por injurias y calumnias contra la ministra por las manifestaciones vertidas relacionadas con su caso.

Las afirmaciones de Montero

En la querella contra Montero, Arcuri refleja varias declaraciones de la dirigente de Podemos, como las que hizo en un acto público en Zaragoza en junio de 2021 en las que relacionaba su caso con la muerte de dos niñas a manos, presuntamente, de su padre.

Añade que a estas declaraciones sumó un tuit que publicó en su perfil y en el que se recogía la referida intervención y la enfatizaba apuntando: «Siempre hay nombres propios: Beatriz, Anna, Olivia, Rocío, Juana, Irune. Creer y acompañar a las mujeres que están vivas para evitar los asesinatos machistas y erradicar la violencia contra las mujeres».

El escrito reproduce también parte de la entrevista que ofreció en junio en un programa de Televisión Española -Las cosas claras- «donde vuelve a repetir parte de las mismas manifestaciones respecto del asunto Juana Rivas».

Al hilo, recuerda que Rivas ha sido condenada por el delito de sustracción de menores mediante sentencia firme de fecha 23 de abril de 2021 tras recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y que ella es conocedora y apoya la petición de indulto a la misma.

Además, incide en que Montero no conoce personalmente a Arcuri, y le reprocha que se haya pronunciado sobre su caso sin haber leído ni estudiado «el contenido de las casi tres decenas de procedimientos judiciales que se han tramitado respecto de la señora Rivas y el señor Arcuri tanto en España como en Italia».

La petición de indulto

El Tribunal Supremo recibió en junio el expediente del Ministerio de Justicia sobre la petición de indulto realizado por Juana Rivas, condenada a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores. Se prevé que en las próximas semanas vea la luz el informe del Alto Tribunal.

A finales del pasado abril, la Sala de lo Penal del Supremo estimó parcialmente el recurso de casación planteado por Rivas contra la condena a cinco años de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada y la rebajó a dos años y seis meses de cárcel al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos -sus dos hijos-, cometió un único delito y no dos.