El magistrado jubilado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Javier Borrego, ha señalado que la Ley de Amnistía está llena de «barbaridades» y que le llevaría horas explicar cada una de ellas, por lo que ha preferido definir la norma con una sola imagen: un rollo de papel higiénico. Así lo ha hecho el reputado jurista durante las I Jornadas Jurídicas de OKDIARIO donde ha explicado que durante una reunión en Albacete se le ocurrió crear este símil de la norma para no explayarse demasiado en su disección de la Amnistía.

«Voy artículo por artículo explicando las barbaridades de la Ley de Amnistía o lo explico con una sola imagen. Entonces me dediqué una tarde a hacer un rollo de papel higiénico. Esta es la proposición de Ley de Amnistía», ha dicho el juez. «Algunos me dijeron que no era serio que haga estas cosas. Lo que no es serio es perder el tiempo diciendo las animaladas que contiene la Ley de Amnistía. Alguien muy docto me dijo ‘Javier ni se te ocurra usarlo porque produce fístulas democráticas’», ha relatado.

Borrego ha explicado que la alianza del Gobierno con «un partido independentista del nordeste de España» es algo «absolutamente impresentable» y que la proposición de Ley de Amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados constituye un fraude de ley recogido en el artículo 6 del Código Civil. «Es un fraude de ley utilizar una norma para un fin distinto. Proposición de Ley es distinto de un proyecto de ley. Un proyecto de ley tiene que tramitarse conforme a la ley 50/1997 pidiendo informes…», ha indicado el juez.

Por el contrario, ha explicado, la proposición de ley no necesita de informes previos, únicamente la firma del portavoz de un grupo parlamentario, en este caso de Patxi López. «48 horas antes de presentarse la Proposición de Ley de Amnistía, Patxi López dice que no sabe nada de la amnistía… ¿Dónde se ha hecho esta proposición? En La Moncloa. Eso es un fraude de ley», ha afirmado.

El magistrado ha defendido, sin embargo, al ordenamiento jurídico español pese a la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. Por ello, ha rechazado que tanto jueces como letrados tengan que recurrir siempre al «primo de Zumosol» que representan los Tribunales de la Unión Europea. «Tenemos un ordenamiento jurídico sólido», ha dicho Javier Borrego.