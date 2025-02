Juan Bravo: «El PP no es el apoyo de Sánchez, nosotros estamos aquí para que Sánchez no esté»

«El PP no es el apoyo de Sánchez, nosotros estamos aquí para que Sánchez no esté». Lo afirma en OKDIARIO Juan Bravo, diputado en el Congreso y vicesecretario de Economía del PP. El apoyo final del PP al segundo decreto Ómnibus pactado entre el PSOE y Puigdemont ha reabierto el viejo debate interno en los populares sobre qué oposición hacer a Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, con su coalición rota en discusiones, va a tener que afrontar, ahora, de manera urgente, el aumento del gasto de defensa que nos exigen Donald Trump y la OTAN. España no llega ni al 1,3% del PIB y debería alcanzar este mismo año el 3%. Eso son varias decenas de miles de millones de euros que Sánchez no tiene porque nuestro gasto público desmesurado se basa en más deuda, pero que Sánchez tendrá que sacar de algún lado. Sus socios de ultraizquierda (Sumar, Podemos y demás) ya le han dicho que con ellos no cuente, como pasó con las pensiones y el decreto ómnibus. Sin presupuestos a la vista, está por ver cómo concreta Sánchez el aumento del gasto militar, aunque todo apunta a la fórmula de un fondo europeo del que tirar todas las naciones. Sánchez ha llamado a su amiga Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, para que busque dinero.

Mientras tanto, internamente en España, si la fórmula que sea llega al Congreso, la pregunta es: ¿Qué hará el PP respecto al aumento del gasto militar? ¿Ayudará a Sánchez a salir del entuerto, incluso si ni siquiera les llama, como ocurrió con el decreto ómnibus? Juan Bravo asegura: «Si Sánchez nos lleva a una votación sin más en el Congreso que no cuente con nosotros. Es complicado darle el apoyo porque sus socios no se lo den. ¿Sánchez va a proponer un debate real de cuál es nuestra inversión en defensa y cómo lo vamos a hacer? Si nos lleva a una votación sin más no hay nada que hablar».

Juan Bravo reitera que el PP quiere elecciones: «Si un presidente no es capaz de presentar presupuestos para hacer estos desarrollos y no tiene el apoyo de sus socios se tiene que marchar». Le insistimos por la posición del PP. Contesta Juan Bravo: «Nosotros no somos sus socios. El presidente Feijóo ya le dijo al señor Sánchez: ‘Cuando le fallen sus socios no venga a buscarme a mí’».

Juan Bravo reitera: «Nosotros no somos el apoyo de Sánchez. Nosotros estamos aquí para que Sánchez no esté, para transformar este país, para reformarlo y cambiarlo». Aunque añade: «Nosotros somos un partido responsable. Para que nosotros valoremos votar algo, lo primero es llamarte». Bravo confirma que Moncloa no les ha llamado para hablar de una cuestión de estado como esta: «Ni para esto, ni nos llama para nada. Sólo nos llamó para la DANA».

Eso sí, el PP muestra su disposición al diálogo con el Gobierno si hay un debate profundo sobre la cuestión: «Nosotros hemos hecho propuestas para la Dana que algunas nos copiaron. Hemos hecho proposiciones de ley. Hemos presentado un plan estratégico de infraestructuras. Nosotros no paramos de ofrecer a los españoles alternativas. Le hemos dicho cómo sería nuestra política de vivienda, nuestra política fiscal, cómo sería nuestro respeto institucional. Tenemos 16 leyes bloqueadas en el Senado. O sea, el Partido Popular no para de presentar alternativas y propuestas. ¿Quieren que hablemos de defensa? Sentémonos a hablar de defensa, pero no me hagas la coacción o la chulería de decir que me tienes que votar. El Partido Popular no va a estar ahí».

Recordamos a Juan Bravo que, con el decreto ómnibus, el PP dijo: «Si el gobierno vuelve a presentar el mismo decreto mezclando temas como el del palacete del PNV en París, el PP votará de nuevo ‘no’». Y votó al final ‘sí’. Juan Bravo defiende que el segundo decreto no era como el primero aunque incluía el palacete: «Yo creo que no era lo mismo. Sánchez dijo que no volvería a presentar ningún decreto ley. Después dijo que presentaría uno, pero que no cambiaría ningún punto. Y el resultado final es que pasó de un decreto de 140 folios a un decreto de 80 folios. De un decreto que llevaba 80 medidas a un decreto que llevaba 29 medidas. Ellos cambiaron y como atendieron a lo que nosotros decíamos, votamos a favor. Y porque estaban las pensiones. Pero porque hubo un cambio. El decreto se mejoró y, como se mejoró, nosotros votamos a favor».