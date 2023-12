Juan Bravo: «Lo del libro de Sánchez es una frivolidad con España liderando la pobreza en Europa»

«Lo del libro de Sánchez es una frivolidad. Es la foto que resume a este Gobierno». Es la reacción del vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en una entrevista a OKDIARIO, al acto, ayer, de presentación del nuevo libro que firma el presidente del Gobierno. En primera fila estaba Irene Lozano, que le escribió el anterior y él la hizo secretaria de Estado. El padrino fue Jorge Javier Vázquez. En primera fila, riendo las gracias, 14 ministros del Ejecutivo, con Yolanda Díaz y Félix Bolaños al frente, que, a esa hora, está claro no tenían nada mejor que hacer.

PREGUNTA.- ¿Qué le ha parecido la presentación del libro de Sánchez con Jorge Javier Vázquez y 14 ministros?

RESPUESTA.- Una frivolidad. Habiendo un millón de personas que necesitan trabajar, se dedican a ir a presentar un libro y a aplaudir al presidente. Esa foto es el resumen de lo que es este Gobierno. Le decía de Calviño que es mala gestora, pero es que nadie está en la gestión. Nadie está al frente de este avión. Solamente están en ese muro que quieren construir. Nuestra obligación es construir puentes, no muros. Nosotros cogeremos las piedras de su muro para transformarlas en puentes.

P.- ¿Es puro culto a la personalidad narcisista del presidente?

R.- Es un enorme peligro para este país darle juego a una persona que está demostrando que no tiene límites, que no le preocupa lo que le pasa a los españoles, sino sólo lo que le pasa a él. Como dijo Máximo Huerta cuando fue a presentarle la dimisión: en vez de agradecerle el gesto, lo único que le preocupaba es cómo le recordaría la historia. Eso resume perfectamente a la persona que tenemos como presidente de España, que no de los españoles.

El ministro Óscar Puente

P.- ¿Qué le parece la actitud de Óscar Puente sobre el Cercanías de Madrid?

R.- Yo le aconsejaría que, en vez de gritar, baje la voz y escuche. Le va a ir mejor a él y a todos los españoles. Y que se preocupe de la gestión. Y, si no sabe, seguro que hay otras personas que lo saben hacer.

P.- ¿Es un poco macarra el señor Puente?

R.- Es poco educado y creo que un ministro que representa a los que te han votado y a los que no te han votado, lo primero que tiene que hacer es ser educado. A nosotros se nos dirige gente que no comparte todo lo que hacemos. Lo mínimo es escuchar. Generalmente, te dan buenas ideas. Quizá a Puente le estamos pidiendo demasiado vistas sus intervenciones.

Vea aquí la entrevista completa