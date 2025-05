La operación Balde ya ha comenzado en el Barcelona de cara al Clásico de este domingo. Solamente restan dos días para que el conjunto culé reciba al Real Madrid en el Olímpico de Montjuic en un duelo decisivo por la Liga. Los de Hansi Flick son líderes con cuatro puntos de ventaja sobre los blancos a cuatro jornadas para el final del campeonato. El lateral español, baja desde el pasado 12 de abril, es un jugador fundamental para el esquema blaugrana.

Alejandro Balde comenzó a entrenar el pasado jueves junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Realizó solamente una parte del entreno y recibió el habitual paseo de collejas por parte del resto del grupo azulgrana. Este viernes ha vuelto a entrenarse con el equipo culé y apunta a jugar el Clásico de este domingo.

En el Barcelona tienen esta ‘operación Balde’ entre ceja y ceja. Quieren que el lateral azulgrana sea titular este domingo contra el Real Madrid, aunque todo dependerá de las sensaciones que transmita en los entrenamientos de este viernes y de este sábado antes del partido. Pero la idea de Hansi Flick y su cuerpo técnico es que juegue y lo haga desde el inicio justo un mes después de su lesión en Leganés.

Desde el pasado 12 de abril, momento en el que Alejandro Balde sufrió una lesión muscular que le ha dejado un mes fuera de los terrenos de juego, el lateral culé se ha perdido siete partidos y su equipo lo ha notado. Gerard Martín ha demostrado durante este tiempo mucho potencial, pero también muchas carencias que con Balde no se habían visto en el Barcelona esta temporada.

Balde, pieza clave en el Barcelona

Sin Balde, el Barcelona perdió en Dortmund, recibió tres goles del Celta de Vigo en Montjuic, otros tres del Inter en casa y terminó siendo eliminado de la Champions League el pasado martes en San Siro recibiendo otros cuatro goles del equipo italiano con un flojo Gerard Martín en el lateral izquierdo en el empate a tres en el minuto 93 de partido. Sí ganó, en cambio, la final de la Copa del Rey el Barça contra el Real Madrid sin Balde, aunque con una prórroga llena de tensión. No llegó a jugar la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, aunque lo intentó, y ahora no quiere perderse el último gran partido de la temporada en Can Barça.

Está obligado Hansi Flick a hacer cambios este domingo en el Clásico después del desgaste emocional y físico que sufrió su equipo el pasado martes contra el Inter. Y uno de sus cambios apunta a ser en el lateral izquierdo con el regreso de Balde al once culé. Un jugador bastante importante en el esquema blaugrana. Y es que el lateral izquierdo azulgrana estuvo presente en el 0-4 del Bernabéu y en el 5-2 a los blancos en la final de la Supercopa de España. Y en ambos, su papel sobre el campo, fue fundamental. Por ello Flick lo necesita para este Clásico decisivo por la Liga.