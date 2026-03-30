John Deaton, candidato al Senado de EEUU: «La presencia estadounidense en Rota y Morón es buena para España»

El ex infante de la marina y candidato al Senado de Estados Unidos por el Estado de Massachusetts, John Deaton, ha concedido una entrevista a OKDIARIO. Entre hipótesis de cambio de régimen, tensiones globales y el pulso entre grandes potencias, la isla se encuentra en el centro de una narrativa que va mucho más allá de sus fronteras. Deaton aborda el futuro de Cuba, la postura de Trump en la isla del Caribe y las tensiones globales. Entre las mismas, destaca el enfrentamiento entre Sánchez y Trump, y su amenaza de llevarse fuera de España las bases militares de EEUU en Cádiz y Sevilla: «La presencia estadounidense en Rota y Morón es buena para España».

PREGUNTA. – ¿Es verdad que puede haber un punto de inflexión en Cuba en la actualidad?

RESPUESTA. – Lo que Estados Unidos está haciendo es paralizar la red energética cubana con la esperanza de provocar un levantamiento de la generación más joven. Al mismo tiempo que intentan paralizar la red eléctrica, se rumorea que se están llevando a cabo conversaciones con la generación más joven de militares que, si bien formaron parte del antiguo régimen, desean un cambio a medida que avanzamos. Es evidente que el presidente de Estados Unidos ha manifestado tener grandes planes para Cuba.

P. – ¿Cree que funcionará?

R. – Hemos tenido la Crisis de los Misiles de Cuba, Bahía de Cochinos. Durante la administración Obama, se intentó el cambio a medias. Algo así como: «Vamos a presionar y a ver qué pasa». En cambio, con la administración actual, la actitud es más bien: «Vamos a lograrlo». Si les cortas el suministro de energía, una cosa es perder el 50% de su energía. Pero, si pierdes el 90%, se crea una crisis humanitaria, pero es de esperar que la gente se rebele.

Rusia, China y la dimensión internacional

P. – ¿Qué espera de Rusia y China?

R. – Hay espías rusos en Cuba, hay espías chinos en Cuba. Han estado vigilando a Estados Unidos. Un cambio estabilizaría la región, tendría un impacto positivo en Colombia y Nicaragua. Limitaría la migración desde Cuba porque la gente querría estar allí, ¿verdad? Cuba tiene una reserva muy significativa de níquel y cobalto, muy parecida a las reservas de oro de Venezuela, y posee tierras raras muy valiosas para tecnologías de baterías, centros de datos y cosas por el estilo. China ha tenido el 90% del control mundial de tierras raras. Estados Unidos y otros piensan: «Tenemos que hacer algo al respecto».

P. – ¿Qué debería hacer Washington exactamente?

R. – No queremos que el pueblo cubano sufra durante dos años esperando a que se resuelva la situación. Por eso, apoyo que, sin duda, debería haber una delegación cubana que negocie con los líderes más jóvenes y les proporcione una hoja de ruta para la transición. A veces, se quiere pasar de un extremo al otro de inmediato, donde Cuba sea una democracia y tengamos elecciones libres mañana. Se necesita una transición planificada, negociada, para que la gente no pase hambre ni sufra.

P. – ¿Piensa que Rusia y China van a estar de acuerdo con ese planteamiento?

R. – Lo realmente lamentable es que Cuba, si se consideran sus recursos naturales, níquel, cobalto y reservas de oro, podría tener una economía próspera. Hay que expulsar a los espías rusos y chinos. Han estado usando Cuba como puesto de vigilancia, obviamente recopilando información. Son capaces de infiltrarse en nuestras costas. Expulsarlos es lo que conviene a Estados Unidos, especialmente ahora que avanzamos con la inteligencia artificial.

P. – Usted ha sido infante de marina, ¿tiene alguna relación con los soldados en Cuba?

R. – No, no tengo ninguna información especial al respecto. La situación en Oriente Medio tiene que calmarse. Si el presidente de Estados Unidos empieza a centrarse más en la situación de Cuba, entonces puede llegar a aquellos miembros del ejército que estén dispuestos a ver la transición y quieran participar en ella.

P. – ¿Cuál es su opinión sobre la izquierda europea, que siempre ha mantenido una postura moderada hacia Cuba, en cambio, han sido muy activos con Gaza y muy poco con Irán?

R. – Las cosas están tensas ahora, incluso con Reino Unido. Algunos países no han dejado utilizar las bases, otros países siendo muy críticos al respecto. Es un equilibrio delicado. El presidente de Estados Unidos diciendo que está pensando en abandonar la OTAN. Es una situación muy precaria.

España y la presencia militar de EEUU

P. – ¿Ha estado en Rota y Morón al ser infante de marina, le parece importante la base para Estados Unidos?

R. – No, no he estado. Pero, obviamente, conozco bien Rota, la base naval, y hay infantes de marina allí destinados.

P. – ¿Cree que es posible trasladar la base estadounidense a otro sitio, como Marruecos, tras las declaraciones de Trump?

R. – Siempre es posible. La verdadera pregunta es si lo hacen con un propósito estratégico. Si van a trasladar una base militar así, ¿qué ventaja estratégica les aporta eso? ¿A nivel mundial, no? Creo que sería lamentable. Creo que la presencia de Estados Unidos en España es buena para España. Es muy bueno para las ciudades, para la economía, sin duda. [Si se cerrase] el impacto económico en las zonas aledañas si se cierra sería devastador, creo.

P. – Trump habla de forma más contundente, ¿cómo interpreta sus declaraciones?

R. – En lo que respecta a Cuba, creo que es sincero, pero no cabe duda de que habla de una manera a la que no estamos acostumbrados. Claramente, los estadounidenses no van a apoyar la invasión de Cuba. Se refiere a intentar crear las condiciones para que el pueblo cubano se levante y vea un futuro. La pregunta es si ¿sucederá en dos semanas, dos meses o dos años? Ésa es la cuestión.