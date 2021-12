El Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha la campaña Esto no se hace solo para concienciar, coincidiendo con estas fechas navideñas, sobre el reparto de tareas en el hogar. La campaña consiste en una serie de vídeos en los que se pide a los hombres que ayuden a «preparar la cena» o «poner la mesa porque «por muy mágica que sea la Navidad esto no se hace solo», como indica la campaña. No deja de ser un sarcasmo que la ministra que utilizó a una escolta como recadera o un alto cargo de Podemos como ‘nanny’ se permita dar lecciones sobre conciliación y corresponsabilidad.

Hay que recordar que, según han confesado trabajadores de Podemos, Montero «tenía una corte de criados del partido para ella». Tanto es así que todo el partido conocía a la niñera de Montero, su entonces jefa de Gabinete y ahora asesora ministerial, Teresa Arévalo, a la que le llamaban ‘La Nanny’. Es más, Montero se permitió pagar con fondos electorales los viajes de su hija y la niñera-alto cargo. Un lujo que los hombres a los que alecciona la ministra podemita no se pueden permitir.

Como expuso la ex abogada de Podemos, Mónica Carmona, la ministra usaba «habitualmente» a Arévalo para cuidar de su hija Aitana. A este respecto, contó que ambas hicieron un viaje de campaña a Alicante el 20 de octubre de 2019 costeado con fondos electorales para asistir a un mitin y que, cuando Montero tuvo que intervenir, dejó a la menor con su entonces jefa de Gabinete.

«Tareas invisibles»

La campaña, que comienza este jueves y que se desarrollará a lo largo del mes de enero y parte de febrero, consta de varios vídeos y carteles que lanzan el mensaje de que, detrás de cada una de las tareas invisibles de cuidados, hay una persona que tiene derecho a cuidar y a ser cuidada en condiciones de igualdad.

«El 84 % de las mujeres desempeña tareas del hogar todos los días, frente al 42 % de los hombres. Demos la vuelta a esta realidad», destaca el presidente del Gobierno en Twitter, donde apuesta por seguir impulsando políticas públicas como el Plan Corresponsables para facilitar la conciliación y para alcanzar la plena igualdad.