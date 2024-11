La eurodiputada de Podemos y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que el PSOE les ha reconocido «hoy mismo» que el acuerdo que han firmado con ERC, Bildu y BNG para mantener un impuesto a las energéticas «es mentira» y que «no se va a hacer porque Junts no lo va a votar». En este sentido, Montero ha avisado de que el PSOE podrá contar con los votos de Podemos el jueves en el Congreso para sacar adelante la reforma fiscal en el caso de que se incluya un impuesto a las compañías energéticas: «Si hay impuesto a energéticas, nuestros votos estarán», ha sentenciado.

Irene Montero ha hecho referencia este miércoles al ejecutivo de Pedro Sánchez, que continuó el esperpento de la Comisión de Hacienda del Congreso tras la votación en que sus socios tumbaron el impuesto a la banca, así como los de las socimis, el diésel o la sanidad privada. En un ejercicio de esquizofrenia, el Gobierno prometió una cosa a ERC, Bildu y BNG, y la contraria a Junts para intentar salvar este paquete fiscal, lo cual lo aboca nuevamente al fracaso en el Pleno del próximo jueves.

«El PSOE, para intentar salvar una votación, ha mentido y ha engañado. Pedimos honestidad y que sepamos mañana qué vamos a votar. Si mañana nos están haciendo presión junto con otras formaciones para que votemos a favor es porque ellos dicen que se va a mantener el impuesto a las energéticas en los términos pactados con Esquerra y Bildu», ha sentenciado la ex ministra.

En esta línea, Irene Montero ha cargado contra el PSOE. A su juicio, está el PSOE «tomándole el pelo a la gente» al haber firmado «una cosa con Junts y su contraria con ERC y con Bildu» y por «hacer creer a la gente para salvar una votación, que va a ser posible tener un impuesto a las energéticas cuando saben de sobra que Junts no lo va a votar», ha reiterado.

«Ahora mismo no hay votos ni para aprobarlo ni para quitarlo. Que el PSOE se apoye en quienes queremos mantenerlo, que es lo que es bueno para España y quienes son responsables de la contaminación, aporten al común para que tengamos servicios de emergencia, servicios públicos y convenzan a Junts», ha señalado Montero durante la entrevista de este miércoles en el programa de Hora 25 de la Cadena Ser.

Irene Montero ha pedido a los socialistas «garantías» de que se cumpla el acuerdo que han alcanzado con Bildu, Esquerra y BNG, si bien ha mostrado sus dudas de que los socialistas quieran realmente eliminar ese impuesto porque, según ha dicho, el PSOE es «muy sensible a la presión de las grandes empresas, a la presión de las energéticas, también a la presión del lobby de los rentistas». «Yo no sé si es que se están escudando en Junts, pero en realidad ellos tampoco quieren este impuesto», ha indicado la ex ministra de Igualdad.